ENCUESTA DE TABAQUISMO EN JÓVENES: MAGALLANES REGISTRA MENOR CONSUMO ACTUAL DE CIGARRILLOS Y VAPEADORES QUE EL PROMEDIO NACIONAL

​La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes dio a conocer este miércoles, en el Colegio Pierre Faure de Punta Arenas, los resultados regionales de la quinta versión de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (EMTJ) 2024, estudio que permite conocer la prevalencia del consumo de tabaco y otros productos relacionados entre estudiantes y que, por primera vez, cuenta con representatividad para las 16 regiones del país.



En la actividad participaron el Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo; el Seremi de Gobierno, Ángel Roa; el Director (S) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras; representante del Área de Salud de Cormupa, además de estudiantes, docentes y equipos de salud.



La encuesta fue realizada por el Ministerio de Salud y coordinada por el Departamento de Epidemiología, en alianza con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), bajo el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Su aplicación se desarrolló entre julio y diciembre de 2024 y consideró una muestra nacional de 7.204 estudiantes de entre 13 y 15 años, pertenecientes a establecimientos educacionales del país.



El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, explicó que “realizamos la presentación de la encuesta de tabaquismo en jóvenes, que este año, además, trae datos muy significativos respecto a la región de Magallanes. En general, nos encontramos con buenas estadísticas, pero no es suficiente, porque tenemos que seguir trabajando. Hemos resaltado dos cifras que nos llaman la atención. En primer lugar, en los jóvenes entre séptimo básico y segundo medio, más de un 20% declara que en sus casas ha estado expuesto a humo de tabaco; por lo tanto, el primer llamado es a la familia en este compromiso que tenemos del cuidado de la salud, especialmente de los niños y de los jóvenes”.



La autoridad agregó que “en segundo lugar, que sobre un 27% de estos jóvenes declara también que ha recibido información en sus establecimientos educacionales; por lo tanto, es un llamado a toda la comunidad educativa a reforzar la campaña contra el tabaco y especialmente en el consumo de vapeadores, que ha sido algo nuevo que hemos visto en los últimos años y que tiene los mismos efectos dañinos que el cigarrillo y que ha habido un aumento en el consumo de los jóvenes”.



El Seremi de Gobierno, Ángel Roa, explicó que “para nosotros, en primer lugar, son muy destacables los resultados que tiene nuestra región en comparación con el resto del país. En nuestra región solamente están consumiendo, de acuerdo al estudio, un 3,4% de los menores, pero también no nos podemos conformar con eso y la razón de poder estar en un establecimiento educacional es para también visibilizar con los estudiantes que hoy día están dentro de este rango etario las consecuencias que puede tener el cigarrillo, las consecuencias que pueden tener los vapeadores y convertirlos en embajadores de un mensaje de salud pública que es tan importante impregnar en las nuevas generaciones. Porque si bien hoy día no tienen problemas con el cigarrillo, las nuevas tecnologías y el vaper es uno de los desafíos que tenemos que enfrentar y qué mejor que las nuevas generaciones sean los que transmitan este mensaje a sus pares e incluso a sus familias. Así que muy contentos como Gobierno por este tipo de iniciativas y solamente hacer un llamado a la comunidad a evitar el cigarrillo y el vaper, ya que tienen consecuencias que el día de mañana pueden significar la muerte de una persona”.



El Director (S) del Servicio de Salud, Ricardo Contreras, explicó que si bien los resultados de la encuesta son favorables para Magallanes, existe un porcentaje de cerca del 20% de jóvenes que ha tenido contacto o ha consumido alguna vez cigarrillos o dispositivos electrónicos, lo que refuerza la necesidad de continuar fortaleciendo la prevención. Destacó la importancia de generar conciencia entre las y los jóvenes sobre los efectos nocivos de estos productos y los riesgos que representan para la salud, especialmente por la presencia de sustancias químicas asociadas a enfermedades respiratorias y cardiovasculares.



En tanto, la rectora del Colegio Pierre Faure, Pilar Bahamóndez, indicó que “nos pareció importante adherirnos a esta a esta actividad y, con la posibilidad de que estudiantes de primero medio pudieran conocer los resultados de la encuesta acerca del consumo de tabaco en jóvenes, nos pareció bueno también para nuestra comunidad educativa ser sede de resultados tan importantes, no solamente para nuestros estudiantes, sino que también para toda nuestra comunidad local”.



Antecedentes



En Magallanes, los resultados muestran que un 20,8% de las y los adolescentes entre séptimo básico y segundo medio declaró haber consumido cigarrillos alguna vez, cifra inferior al 23,3% registrado a nivel nacional. En tanto, un 3,4% señaló ser fumador actual (haber consumido cigarrillos en el último mes), mientras que la cifra nacional fue de un 9,4%.

Respecto de los cigarrillos electrónicos, un 25,2% de las y los escolares de entre 13 y 15 años de Magallanes manifestó haber vapeado alguna vez en la vida, frente al 32,7% registrado a nivel nacional. Por otra parte, un 3,4% declaró haber vapeado durante el último mes, frente al 14,7% nacional. La incorporación de esta temática constituye uno de los aspectos relevantes de esta versión de la encuesta, considerando la presencia que han adquirido estos dispositivos entre adolescentes.



Asimismo, un 27,7% de las y los adolescentes de la región indicó que en sus establecimientos educacionales hubo contenidos sobre los efectos nocivos del tabaco en la salud. Estos antecedentes refuerzan el desafío de continuar fortaleciendo la educación preventiva y la percepción de riesgo asociada tanto al cigarrillo tradicional como a los nuevos dispositivos electrónicos.



La SEREMI de Salud de Magallanes reiteró que prevenir el consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos requiere del compromiso de las familias, establecimientos educacionales, instituciones y comunidad. Fortalecer la educación sobre sus efectos en la salud y aumentar la percepción de riesgo son claves para prevenir el inicio del consumo durante la adolescencia.

