GOBIERNO DESTACA AVANCES EN SEGURIDAD, REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICAS PARA MAGALLANES

El Seremi de Gobierno, Ángel Roa , junto al Seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, abordaron los principales avances y anuncios del Gobierno para la Región de Magallanes, con énfasis en seguridad pública, crecimiento económico, empleo y proyectos de infraestructura estratégica, entre ellos la iluminación del tramo Barrio Industrial-Aeropuerto de Punta Arenas y las obras de mejoramiento del Aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales.



Gobierno releva crecimiento económico y medidas para fortalecer el empleo



En materia económica, el Seremi de Gobierno destacó los objetivos planteados por el Ejecutivo para impulsar el crecimiento de la economía nacional y fortalecer el mercado laboral, con la meta de alcanzar un crecimiento económico del 4% y reducir el desempleo al 6,5%.



En esta línea, el Gobierno impulsa un proceso de destrabe de proyectos de inversión, con el objetivo de agilizar iniciativas que enfrentan demoras en su tramitación y generar mejores condiciones para la inversión, la actividad económica y la creación de nuevos puestos de trabajo.



Dentro de las medidas también se encuentra el subsidio a la contratación, orientado a incentivar la generación de nuevos empleos y apoyar la incorporación de trabajadores y trabajadoras al mercado laboral.



En el ámbito productivo regional, se destacó además la propuesta de flexibilizar las micro-relocalizaciones de concesiones acuícolas, permitiendo que modificaciones menores puedan realizarse sin ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), cuando no impliquen cambios sustantivos. La iniciativa busca facilitar ajustes operacionales y contribuir al desarrollo de la actividad productiva y del empleo formal en la región.



A estos anuncios se suma la propuesta de establecer una exención o devolución voluntaria de contribuciones para adultos mayores. En Magallanes, esta iniciativa podría beneficiar a más de 3.400 personas. La medida busca aliviar la carga asociada al pago de contribuciones para este grupo, considerando especialmente el impacto que los gastos de vivienda pueden tener sobre los ingresos de las personas mayores.



Seguridad pública: nuevas herramientas para enfrentar el crimen organizado



Otro de los principales ejes abordados durante la vocería fue la seguridad pública, una de las prioridades de la agenda del Gobierno.



En este ámbito, el Ejecutivo impulsa una reforma constitucional orientada a fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo, incorporando mecanismos que permitan focalizar territorialmente la acción del Estado en aquellos lugares donde exista una mayor concentración de actividades vinculadas a estas organizaciones.

La iniciativa busca entregar mayores herramientas para responder de manera focalizada frente a situaciones de amenaza a la seguridad, fortaleciendo la capacidad de coordinación y respuesta de las instituciones responsables.



Asimismo, se plantea fortalecer las capacidades de los municipios en materia de prevención del delito, particularmente mediante herramientas tecnológicas que permitan mejorar sus capacidades de vigilancia y prevención, de acuerdo con los mecanismos y autorizaciones que establezca la normativa correspondiente.



Desde la perspectiva regional, el Gobierno señaló que Magallanes presenta una realidad distinta a otras zonas del país en materia de violencia. Sin embargo, existe preocupación por la presencia y evolución de fenómenos asociados al crimen organizado y al tráfico de drogas, por lo que se continuará fortaleciendo la fiscalización, la prevención y la coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad pública.



MOP informa avances en iluminación de Ruta 9 y obras para mejorar conectividad



En materia de infraestructura, el Seremi de Obras Públicas de Magallanes, Alejandro Marusic, entregó detalles sobre proyectos considerados relevantes para la conectividad y seguridad vial de la región.



Uno de los principales anuncios corresponde al proyecto de iluminación del tramo entre el Barrio Industrial y el Aeropuerto de Punta Arenas, cuyo contrato ya cuenta con la toma de razón de Contraloría y fue adjudicado a la empresa Constructora Vilicic, por un monto superior a los $21.200 millones.



La iniciativa contempla la instalación de tecnología LED de última generación, además de un plazo de ejecución de 900 días. Se pavimentarán más de 11 kilómetros de caleteras, se contemplan señaléticas horizontal, se mejoran aspectos de seguridad vial. De acuerdo con lo informado, se estima que durante el desarrollo de los trabajos se generarán entre 100 y 150 empleos directos.



Las primeras intervenciones físicas del proyecto están previstas para comenzar durante septiembre. Se contemplan desvíos parciales de tránsito necesarios para la ejecución de las obras.



La iniciativa permitirá avanzar en el mejoramiento de las condiciones de iluminación y seguridad de uno de los principales accesos a la capital regional, particularmente en un tramo de alta circulación vehicular.



Otro de los puntos abordados por el MOP fue la situación del Aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, particularmente las obras necesarias para la recuperación y asfaltado de su pista.



Tras la reunión sostenida en Puerto Natales, organizada y dirigida por la Delegada Presidencial Regional, con representantes de los gremios y actores vinculados a la actividad turística de la provincia, el Ministerio de Obras Públicas se encuentra evaluando una alternativa que contempla un cierre total temporal del aeródromo durante febrero y marzo de 2027.



La propuesta busca concentrar las obras durante un periodo acotado, permitiendo ejecutar los trabajos de reasfaltado en el menor tiempo posible y reducir el impacto sobre la actividad turística.



En este contexto, se indicó que durante los meses de diciembre y enero, correspondientes al periodo de mayor demanda turística, el aeródromo mantendrá su operación normal. De acuerdo con la planificación que actualmente se encuentra en evaluación, La DAP determinará el periodo necesario para ejecutar esas obras de reparación durante los meses de Febrero y Marzo próximos.



El objetivo es compatibilizar la ejecución de las obras necesarias para mejorar la infraestructura aeroportuaria con el funcionamiento seguro de uno de los principales puntos de conectividad de la provincia de Última Esperanza.

Sumario administrativo y conservación de caminos



Respecto de la situación de la pista del aeródromo, el Seremi de Obras Públicas confirmó además la instrucción de un sumario administrativo al interior de la Dirección de Aeropuertos, con el propósito de determinar eventuales responsabilidades relacionadas con la falta de proyectos previos y de financiamiento destinados al mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria de Puerto Natales.



En paralelo, el MOP informó que se encuentra trabajando en la reactivación y licitación de contratos de conservación global de caminos en la Región de Magallanes, con el objetivo de fortalecer las labores de mantención de la red vial regional y asegurar mejores condiciones de conectividad para las distintas comunas.



De esta manera, la primera vocería semanal de los días martes permitió abordar una agenda regional que combina seguridad, crecimiento económico, generación de empleo y fortalecimiento de la infraestructura pública, con iniciativas que tendrán impacto tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales y otras zonas de la Región de Magallanes.

