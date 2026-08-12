COGRID PROVINCIAL COORDINA MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD

La instancia se realizó este martes 11 de agosto y fue encabezada por la Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, y reunió a representantes de ADELFA, las municipalidades de Porvenir y Timaukel, Carabineros, CONAF y Bomberos.



Con el objetivo de coordinar las medidas de prevención, seguridad y respuesta ante emergencias para una nueva edición del Gran Premio de la Hermandad, la Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, encabezó un COGRID Provincial en Porvenir.



La instancia contó con la participación de ADELFA, organización a cargo de la competencia, las municipalidades de Porvenir y Timaukel, además de representantes de Carabineros, CONAF y Bomberos, quienes abordaron las principales medidas y coordinaciones necesarias para el desarrollo seguro de esta tradicional competencia binacional.



Entre las medidas consideradas para este año destaca la implementación de un sistema de geolocalización y seguimiento de las tripulaciones, que permitirá fortalecer las comunicaciones y conocer la ubicación de los participantes durante el trazado, facilitando la coordinación y respuesta ante eventuales emergencias.



Asimismo, Aduanas, PDI y SAG se sumarán al despliegue durante el desarrollo de la competencia, contribuyendo desde sus respectivas áreas al correcto funcionamiento, fiscalización, prevención y seguridad del evento.



La Delegada Presidencial Provincial destacó la importancia del trabajo coordinado entre los distintos organismos públicos, municipios, equipos de emergencia y la organización de la competencia, considerando la magnitud y carácter binacional del Gran Premio de la Hermandad, que reúne a participantes y comunidades de Chile y Argentina.



De esta manera, las instituciones involucradas fortalecen sus coordinaciones para enfrentar el desarrollo de esta nueva edición de una de las principales actividades deportivas y tradicionales de la Patagonia chileno-argentina.



