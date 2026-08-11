11 de agosto de 2026
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES REFUERZA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL CON PORTAL DE IMÁGENES Y TELEMEDICINA
Buenos días región
Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el encargado de la Unidad de Proyectos e Innovación en Salud del Servicio de Salud Magallanes, Andrés Oval, junto a la profesional asesora de la Unidad de Apoyo Clínico y Diagnóstico, Sandra Soto, destacaron los avances que ha experimentado la red asistencial regional en materia de innovación, telemedicina y acceso digital a los exámenes médicos, haciendo un llamado a la comunidad a mantener actualizados sus datos de contacto para aprovechar estas nuevas herramientas.
Uno de los principales temas abordados fue el crecimiento que ha tenido la telemedicina dentro de la red pública de salud, especialmente desde la implementación del Hospital Digital como estrategia del Ministerio de Salud.
Oval explicó que este proceso ha permitido acercar prestaciones a pacientes que viven en zonas apartadas, mejorando la continuidad de la atención y optimizando el uso de especialistas.
Durante la conversación, Sandra Soto detalló el funcionamiento del nuevo portal de imágenes, plataforma que permite a los pacientes visualizar, descargar y compartir sus estudios imagenológicos realizados en la red asistencial de Magallanes.
Sin embargo, advirtió que el correcto funcionamiento del sistema depende de que los usuarios mantengan actualizados sus datos personales, especialmente el correo electrónico.
La profesional agregó que actualmente es posible acceder digitalmente a radiografías, escáneres, resonancias magnéticas y ecografías, eliminando progresivamente la necesidad de retirar placas físicas.
Respecto del cambio cultural que implica dejar atrás el soporte físico de los exámenes, Andrés Oval reconoció que muchas personas aún prefieren contar con una copia impresa, aunque destacó que la nueva plataforma entrega mayores garantías respecto al resguardo de la información clínica.
Asimismo, explicó que las métricas muestran una alta utilización del portal para revisar la disponibilidad de los exámenes y descargar los informes médicos.
Finalmente, Oval destacó que la telemedicina representa un cambio significativo para una región como Magallanes, donde las grandes distancias muchas veces dificultan el acceso oportuno a las prestaciones de salud.
En esa línea, también destacó experiencias recientes de innovación mediante dispositivos portátiles con inteligencia artificial utilizados en localidades apartadas de la región.
Los profesionales concluyeron reiterando el llamado a la comunidad a solicitar la actualización de sus datos cada vez que acudan a un examen imagenológico, destacando que esta acción permitirá acceder de manera más sencilla al portal de imágenes y aprovechar plenamente las herramientas digitales que hoy ofrece la red de salud de Magallanes.
"La tecnología médica ha tenido una evolución bastante importante, no solamente en el plano de lo que es como más evidente que son los equipamientos. También tiene que ver con los procesos, los esquemas de diagnóstico. La verdad es que la tecnología médica es una profesión que hace suya las capacidades diagnósticas en el proceso de atención de la comunidad y el apoyo de los equipos internos. La verdad es que esto es bien dinámico. Desde los últimos 30 o 40 años ha sido bastante monstruoso el crecimiento, o sea la verdad es que desde tener que solamente auscultar un pulmón a tener ya las definiciones estructurales mínimas, es mucha información y mucho apoyo para los equipos clínicos."
"A lo largo del tiempo igual se ha evidenciado un cambio considerable en la innovación. Las máquinas constantemente están actualizándose para permitir llegar a las necesidades de la comunidad. Como les comentaba la vez pasada, por ejemplo, tenemos en el caso de los mamógrafos, que ahora la gran mayoría son digitales directos, entonces nos permiten visualizar las imágenes como en tiempo real, ya no así anteriormente que teníamos que llegar como a revelar las imágenes o inclusive pasarlas por alguna digitalizadora para poder evidenciarlas. Entonces sí ha habido un gran avance a lo largo del tiempo."
Telemedicina y hospital digital
"La telemedicina es un área que está entrando en producción desde los primeros hitos de la telerradiología. Después fue evolucionando como una estrategia de poder articular las redes que tenían más y menos recursos con consejos a distancia. Un hito importante dentro del Ministerio de Salud es la inclusión del Hospital Digital. Desde ese año se marca una potente presencia de la telemedicina en la estrategia del ministerio y eso ha ido acelerando ya no solamente en el sistema público, sino también en el sistema privado. Lo importante es que efectivamente eso va avanzando en un marco regulatorio y consolidando la estrategia, sobre todo porque lo que importa es la calidad y la seguridad en la atención."
Portal de imágenes permite acceder a los exámenes en línea
"Nos dimos cuenta que existía cierto problema con la actualización justamente de los datos. Si no estaba el correo actualizado, los usuarios no iban a poder acceder a sus exámenes. Es por esto que creamos un portal de ayuda para dar soporte a esas necesidades. Actualmente, en conjunto con la Unidad de Proyectos e Innovación y junto a Natalia de la Unidad de Apoyo Clínico y Diagnóstico, estamos brindando soporte para poder actualizar los datos de los usuarios. También es importante hacer un llamado a la comunidad que es súper importante que cada vez que se vayan a realizar un examen imagenológico le pidan al tecnólogo o a la persona que gestiona la cita que les pueda actualizar su correo electrónico para que puedan visualizar, descargar e inclusive compartir los estudios que se están realizando."
Confianza en los sistemas digitales
"Las personas son propietarias de sus datos y por lo tanto tienen que tener la seguridad de que la institución va a velar por el resguardo tanto del acceso como del uso de esa información. Ahí es cuando uno le empieza a solicitar que confíen en los sistemas. Nosotros sabemos que es complejo en esta actualidad, donde te piden los datos, entonces por eso se crea la plataforma de soporte, donde las personas en un solo punto pueden entregar sus datos y a la vez poder señalar cuál es su requerimiento. Lo importante es la portabilidad de la información. Nuestros usuarios van a poder acceder a su información y poder compartirla con un equipo distinto o tener la seguridad de que tiene su información disponible."
Una herramienta clave para una región extensa
"No hay que olvidar que la telemedicina es un antes y un después. Nosotros, como una región muy aislada, entendemos lo que significan los desplazamientos y los traslados tanto de una persona como de un grupo familiar para recibir un servicio de salud. La entrada de Hospital Digital y de otras estrategias de telemedicina han hecho que las personas se acerquen a estas instancias y también aseguren o tengan confianza en los servicios que son recibidos por parte de equipos que pueden estar en cualquier parte del país prestando servicio."
ACCEDER AL PORTAL A TRAVÉS DE ESTE LINK
"Hace unos meses atrás tuvimos una experiencia muy favorable con una empresa japonesa con residencia en Chile, mediante Joymobil Clinic, donde se llegó a realizar prestaciones como retinografía o evaluaciones en puntos tan alejados como Caleta Douglas. Uno dice que tenemos mejoras en las comunicaciones, mejoras en la tecnología y las personas ya empiezan a asegurar que es una vía muy válida y valiosa para poder mantener la continuidad de la atención en salud."
Durante la investigación se logró establecer que, entre los meses de febrero y mayo de este año, se registró la sustracción de bovinos desde la estancia, así como la participación de tres imputados en el delito.
Durante la investigación se logró establecer que, entre los meses de febrero y mayo de este año, se registró la sustracción de bovinos desde la estancia, así como la participación de tres imputados en el delito.