SERVICIO DE SALUD MAGALLANES REFUERZA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL CON PORTAL DE IMÁGENES Y TELEMEDICINA

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el encargado de la Unidad de Proyectos e Innovación en Salud del Servicio de Salud Magallanes, Andrés Oval, junto a la profesional asesora de la Unidad de Apoyo Clínico y Diagnóstico, Sandra Soto, destacaron los avances que ha experimentado la red asistencial regional en materia de innovación, telemedicina y acceso digital a los exámenes médicos, haciendo un llamado a la comunidad a mantener actualizados sus datos de contacto para aprovechar estas nuevas herramientas.

Uno de los principales temas abordados fue el crecimiento que ha tenido la telemedicina dentro de la red pública de salud, especialmente desde la implementación del Hospital Digital como estrategia del Ministerio de Salud.

Oval explicó que este proceso ha permitido acercar prestaciones a pacientes que viven en zonas apartadas, mejorando la continuidad de la atención y optimizando el uso de especialistas.

Durante la conversación, Sandra Soto detalló el funcionamiento del nuevo portal de imágenes, plataforma que permite a los pacientes visualizar, descargar y compartir sus estudios imagenológicos realizados en la red asistencial de Magallanes.

Sin embargo, advirtió que el correcto funcionamiento del sistema depende de que los usuarios mantengan actualizados sus datos personales, especialmente el correo electrónico.

La profesional agregó que actualmente es posible acceder digitalmente a radiografías, escáneres, resonancias magnéticas y ecografías, eliminando progresivamente la necesidad de retirar placas físicas.

Respecto del cambio cultural que implica dejar atrás el soporte físico de los exámenes, Andrés Oval reconoció que muchas personas aún prefieren contar con una copia impresa, aunque destacó que la nueva plataforma entrega mayores garantías respecto al resguardo de la información clínica.

Asimismo, explicó que las métricas muestran una alta utilización del portal para revisar la disponibilidad de los exámenes y descargar los informes médicos.

Finalmente, Oval destacó que la telemedicina representa un cambio significativo para una región como Magallanes, donde las grandes distancias muchas veces dificultan el acceso oportuno a las prestaciones de salud.

En esa línea, también destacó experiencias recientes de innovación mediante dispositivos portátiles con inteligencia artificial utilizados en localidades apartadas de la región.

Los profesionales concluyeron reiterando el llamado a la comunidad a solicitar la actualización de sus datos cada vez que acudan a un examen imagenológico, destacando que esta acción permitirá acceder de manera más sencilla al portal de imágenes y aprovechar plenamente las herramientas digitales que hoy ofrece la red de salud de Magallanes.