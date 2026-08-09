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9 de agosto de 2026

FERIA “ANTARTIKANOS” REÚNE DISEÑO Y ARTESANÍA LOCAL CON INSPIRACIÓN ANTÁRTICA EN PUNTA ARENAS

La muestra reúne productos desarrollados por diez artesanos y creadores locales tras participar en talleres sobre ciencia, biodiversidad, historia e investigación antártica.

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La cuarta versión del programa “Antartikanos” concluyó con una feria abierta a la comunidad en el Mall Espacio Urbano Pionero de Punta Arenas. La exposición reúne creaciones inspiradas en la Antártica y permanecerá disponible para el público hasta este domingo.

La iniciativa es desarrollada por el Instituto Antártico Chileno (INACH), en conjunto con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) Magallanes. Durante esta edición, diez artesanos y creadores participaron en seis talleres formativos impartidos por especialistas del INACH, donde abordaron contenidos relacionados con la flora, fauna, historia e investigación del Continente Blanco.

El programa contempla emprendimientos que trabajan con materiales como vidrio, fieltro, acrílico, lana, metal y madera. Según explicó el INACH, las jornadas incluyeron asesoría técnica para apoyar el desarrollo de productos inspirados en los contenidos antárticos abordados durante los talleres.

La muestra estará ubicada en el sector cercano al supermercado Líder y al Café Tostado del Mall Espacio Urbano Pionero. Entre las participantes se encuentran Paola Jaque, creadora de Calado en Papel, y Valeria Flores, ilustradora y emprendedora de Geoilustra, quienes destacaron el aprendizaje obtenido y la incorporación de nuevos contenidos sobre la Antártica en sus respectivos trabajos.

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