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29 de julio de 2026

LOS RELATOS DEL FIN DEL MUNDO TIENEN CITA EN EL CAFÉ DEL STRETTO

Este jueves 30 de julio, a las 18:00 horas, el Café del Stretto de Punta Arenas será el escenario de la presentación de «Cuentos Antárticos y algo más», una obra que busca acercar ese territorio remoto al lector a través de la ficción, la memoria y la imaginación.

Libro _Cuentos Antárticos y Algo Más_

Hay territorios que se resisten a ser contados. La Antártica, con su horizonte blanco y su silencio de siglos, es quizás el más esquivo de todos: un continente que la mayoría imagina pero pocos habitan, hecho de hielo, viento y una soledad que parece anterior al lenguaje. Y sin embargo, alguien se atrevió a ponerle palabras. Este jueves 30 de julio, a las 18:00 horas, el Café del Stretto de Punta Arenas será el escenario de la presentación de «Cuentos Antárticos y algo más», una obra que busca acercar ese territorio remoto al lector a través de la ficción, la memoria y la imaginación.

Un reencuentro en torno al libro

La actividad reafirma y da cuerpo a una instancia ya anunciada, y llega ahora al encuentro directo con el público. No es un dato menor: en una época en que buena parte de la vida cultural transcurre entre pantallas, la propuesta apuesta por el gesto antiguo y necesario de reunirse en torno a un libro, de compartir un espacio, de conversar. El Café del Stretto, con su atmósfera cálida en pleno corazón magallánico, ofrece el marco ideal para ese reencuentro entre autor, obra y comunidad.

Más allá de la postal glaciar

«Cuentos Antárticos y algo más» propone un viaje que va más allá de la postal glaciar. A través de sus relatos, invita a mirar el continente blanco no solo como un paisaje extremo, sino como un espacio habitado por historias, por presencias humanas que resisten el frío y la distancia. El "y algo más" del título no es un adorno: sugiere que la obra desborda lo estrictamente antártico para tocar temas más amplios —el asombro, el aislamiento, el vínculo del ser humano con la naturaleza más indómita del planeta—. Es, en cierto modo, una invitación a dejarse sorprender.

Magallanes, vecina de la Antártica

Punta Arenas, puerta de entrada al continente antártico, tiene con este territorio una relación entrañable y cotidiana. Aquí la Antártica no es una abstracción lejana, sino una vecina permanente que marca el ritmo de la ciudad, su economía, su identidad. Por eso una obra como esta encuentra en Magallanes un público naturalmente predispuesto: lectores que conocen el viento, que reconocen en las páginas ese pulso austral que define la región. La presentación se convierte así en algo más que un evento literario; es un acto de pertenencia, una manera de que la comunidad se reconozca en las historias que la rodean.

Cultura de libre acceso

Uno de los aspectos más destacables de esta iniciativa es su vocación de apertura. El libro se encuentra disponible para descarga gratuita en el sitio web www.miradorantartico.com, un gesto que derriba barreras y amplía enormemente su alcance. Cualquier persona, esté donde esté, puede acceder a estos relatos sin costo alguno. La cultura, parece decir esta decisión, debe circular libremente, llegar a quien quiera recibirla, no quedar restringida a unos pocos. En tiempos donde el acceso al libro sigue siendo un desafío para muchos, la gratuidad se transforma en una declaración de principios.

La cita

La cita, entonces, queda establecida. Este jueves 30 de julio, a las 18:00 horas, el Café del Stretto abrirá sus puertas para recibir a quienes quieran adentrarse en los paisajes narrativos de «Cuentos Antárticos y algo más». Habrá relatos, habrá conversación, habrá ese calor humano que solo nace cuando las personas se congregan alrededor de una historia bien contada. Una invitación abierta a descubrir que, incluso en el confín más helado del mundo, las palabras encuentran su camino.

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