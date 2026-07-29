Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

29 de julio de 2026

ENAP INGRESA DIA PARA CONSTRUIR NUEVAS LÍNEAS DE FLUJO DE GAS EN MAGALLANES

El proyecto contempla una inversión de US$930 mil para construir dos líneas de flujo que conectarán los multipozos Picuyo ZG-D y Patagón Este ZG-A con la red regional de gasoductos, con el objetivo de fortalecer el suministro de gas en Magallanes.

enapmagallanes

ENAP ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto "Construcción de Líneas de Flujo para el Transporte de la Producción de los Multipozos Picuyo ZG-D y Patagón Este ZG-A", iniciativa que considera una inversión de US$930 mil y busca reforzar la infraestructura de transporte de gas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El proyecto se encuentra en etapa de admisión y se emplazará en la comuna de Primavera, provincia de Tierra del Fuego. Su objetivo es interconectar la producción de gas de ambos multipozos con la red regional de gasoductos, contribuyendo a asegurar el abastecimiento de gas en la región.

Proyecto contempla dos nuevas líneas de flujo

La iniciativa considera la construcción de dos líneas de flujo enterradas destinadas al transporte de gas.

La primera conectará el Multipozo Picuyo ZG-D con la central de flujo del Multipozo Picuyo ZG-A, mediante una tubería de aproximadamente 1.310 metros de longitud.

La segunda unirá el Multipozo Patagón Este ZG-A con la central de flujo del Multipozo Picuyo ZG-C, a través de una línea de aproximadamente 1.907 metros. Ambas tuberías serán de acero con revestimiento anticorrosivo tricapa y tendrán diámetros que variarán entre 6 y 10 pulgadas.

Las líneas serán instaladas en zanjas con profundidades de entre 1 y 1,5 metros, aunque para efectos del cálculo de movimientos de tierra se consideró una profundidad conservadora de 2 metros y un ancho de 2,5 metros.

Incorporará fibra óptica y sistema de gas combustible

El proyecto también contempla instalar, en la misma zanja de ambas líneas, un cable de fibra óptica destinado al monitoreo y control operacional, además de una línea de gas combustible de 2 pulgadas para apoyar el funcionamiento de la infraestructura.

Adicionalmente, la línea correspondiente a Patagón Este ZG-A incorporará un calentador indirecto, equipo diseñado para mantener las condiciones operacionales del fluido transportado durante su recorrido.

Obras comenzarían durante el segundo semestre de 2026

La Declaración de Impacto Ambiental señala que el inicio de las obras está previsto para el segundo semestre de 2026, una vez obtenida la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y las autorizaciones sectoriales correspondientes. La apertura de la primera zanja constituirá el hito que marcará formalmente el inicio de la ejecución del proyecto.

La iniciativa tendrá una vida útil estimada de 20 años, aunque esta podría extenderse en función de la disponibilidad del recurso y de las mantenciones programadas sobre la infraestructura.

Forma parte del desarrollo de la infraestructura gasífera regional

De acuerdo con los antecedentes presentados al SEIA, el proyecto corresponde a una iniciativa nueva que ingresa por la tipología de gasoductos, conforme al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Si bien las líneas de flujo constituyen una obra independiente, la DIA señala que forman parte del esquema general de producción de hidrocarburos de ENAP, específicamente en la etapa destinada al transporte del recurso desde los pozos hacia la red regional de gasoductos.

Fuente: reporteminero.cl

corte puq

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA DESTITUCIÓN DE FUNCIONARIA DEL SERVICIO DE SALUD POR VIAJAR CON LICENCIA MÉDICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

EXSEREMI DE SALUD DE MAGALLANES QUEDA CON ARRAIGO NACIONAL TRAS SER FORMALIZADO POR VIOLACIÓN

Leer Más

Las medidas cautelares fueron decretadas durante la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, después de que su detención se mantuviera ampliada mientras el Ministerio Público completaba diligencias y peritajes.

Las medidas cautelares fueron decretadas durante la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, después de que su detención se mantuviera ampliada mientras el Ministerio Público completaba diligencias y peritajes.

JG 28 de julio
nuestrospodcast
enapmagallanes

ENAP INGRESA DIA PARA CONSTRUIR NUEVAS LÍNEAS DE FLUJO DE GAS EN MAGALLANES

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
enapmagallanes

ENAP INGRESA DIA PARA CONSTRUIR NUEVAS LÍNEAS DE FLUJO DE GAS EN MAGALLANES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JG 28 de julio

EXSEREMI DE SALUD DE MAGALLANES QUEDA CON ARRAIGO NACIONAL TRAS SER FORMALIZADO POR VIOLACIÓN

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
PUQ-336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
subsecretario

MINISTRO GARCÍA RUMINOT AFIRMA QUE EXSUBSECRETARIO JUAN PABLO RODRÍGUEZ PODRÍA REINCORPORARSE SI CONTRAMUESTRA RESULTA NEGATIVA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250