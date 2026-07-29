ENAP INGRESA DIA PARA CONSTRUIR NUEVAS LÍNEAS DE FLUJO DE GAS EN MAGALLANES

ENAP ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto "Construcción de Líneas de Flujo para el Transporte de la Producción de los Multipozos Picuyo ZG-D y Patagón Este ZG-A", iniciativa que considera una inversión de US$930 mil y busca reforzar la infraestructura de transporte de gas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El proyecto se encuentra en etapa de admisión y se emplazará en la comuna de Primavera, provincia de Tierra del Fuego. Su objetivo es interconectar la producción de gas de ambos multipozos con la red regional de gasoductos, contribuyendo a asegurar el abastecimiento de gas en la región.

Proyecto contempla dos nuevas líneas de flujo

La iniciativa considera la construcción de dos líneas de flujo enterradas destinadas al transporte de gas.

La primera conectará el Multipozo Picuyo ZG-D con la central de flujo del Multipozo Picuyo ZG-A, mediante una tubería de aproximadamente 1.310 metros de longitud.

La segunda unirá el Multipozo Patagón Este ZG-A con la central de flujo del Multipozo Picuyo ZG-C, a través de una línea de aproximadamente 1.907 metros. Ambas tuberías serán de acero con revestimiento anticorrosivo tricapa y tendrán diámetros que variarán entre 6 y 10 pulgadas.

Las líneas serán instaladas en zanjas con profundidades de entre 1 y 1,5 metros, aunque para efectos del cálculo de movimientos de tierra se consideró una profundidad conservadora de 2 metros y un ancho de 2,5 metros.

Incorporará fibra óptica y sistema de gas combustible

El proyecto también contempla instalar, en la misma zanja de ambas líneas, un cable de fibra óptica destinado al monitoreo y control operacional, además de una línea de gas combustible de 2 pulgadas para apoyar el funcionamiento de la infraestructura.

Adicionalmente, la línea correspondiente a Patagón Este ZG-A incorporará un calentador indirecto, equipo diseñado para mantener las condiciones operacionales del fluido transportado durante su recorrido.

Obras comenzarían durante el segundo semestre de 2026

La Declaración de Impacto Ambiental señala que el inicio de las obras está previsto para el segundo semestre de 2026, una vez obtenida la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y las autorizaciones sectoriales correspondientes. La apertura de la primera zanja constituirá el hito que marcará formalmente el inicio de la ejecución del proyecto.

La iniciativa tendrá una vida útil estimada de 20 años, aunque esta podría extenderse en función de la disponibilidad del recurso y de las mantenciones programadas sobre la infraestructura.

Forma parte del desarrollo de la infraestructura gasífera regional

De acuerdo con los antecedentes presentados al SEIA, el proyecto corresponde a una iniciativa nueva que ingresa por la tipología de gasoductos, conforme al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Si bien las líneas de flujo constituyen una obra independiente, la DIA señala que forman parte del esquema general de producción de hidrocarburos de ENAP, específicamente en la etapa destinada al transporte del recurso desde los pozos hacia la red regional de gasoductos.

Fuente: reporteminero.cl

