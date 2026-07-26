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26 de julio de 2026

SUBDERE HABILITA POSTULACIÓN SIMPLIFICADA PARA APOYAR LA RECUPERACIÓN DE COMUNAS AFECTADAS POR EL SISTEMA FRONTAL

​La medida permitirá a los municipios acceder de manera más rápida a asistencia técnica para evaluar los daños en infraestructura pública y avanzar en proyectos de recuperación.

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La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) anunció la habilitación de una Postulación Simplificada por Emergencia para apoyar a los municipios afectados por el reciente sistema frontal. La medida busca facilitar el acceso a asistencia técnica especializada para realizar el catastro y diagnóstico de la infraestructura pública dañada, en el marco de la declaración de zona de catástrofe.

El anuncio fue realizado por el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa, junto a la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena. La modalidad permitirá que profesionales especializados, entre ellos ingenieros civiles, arquitectos y constructores civiles, evalúen los daños y determinen las intervenciones necesarias para la recuperación de la infraestructura afectada.

Con la información obtenida, se definirá si las iniciativas corresponden a financiamiento a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) o del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), según las características de cada proyecto. De acuerdo con Subdere, este procedimiento permitirá reducir los tiempos de elaboración de los diagnósticos, pasando de varios meses a un plazo aproximado de dos meses.

La Subdere informó además que ya puso a disposición de los municipios una minuta técnica con los requisitos, procedimientos y gastos financiables para acceder a esta modalidad extraordinaria. Asimismo, llamó a las comunas afectadas a presentar iniciativas que permitan avanzar con mayor rapidez en la recuperación de la infraestructura pública.


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Fabián Barrientos
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