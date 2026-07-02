JEFE DE LA UNIDAD REGIONAL DE SUBDERE DESPLIEGA INTENSA AGENDA DE TRABAJO Y REVISA PROYECTOS CLAVE EN CABO DE HORNOS

​A su llegada, el jefe de la unidad se reunió de manera protocolar con el Delegado Presidencial Provincial, don Rodolfo Moncada. Posteriormente, asistió a la Municipalidad de Cabo de Hornos, donde lo esperaba el Alcalde de la comuna, don Patricio Fernández, y su equipo municipal, instancia en la que se analizó la cartera vigente de proyectos comunales y se dieron a conocer nuevas iniciativas orientadas a la obtención de recursos. En este mismo contexto, recorrió en terreno iniciativas financiadas a través de la Subsecretaría.



Al finalizar la jornada, sostuvo un encuentro con organizaciones sociales de la comuna, entre ellas el Consejo de Desarrollo Local en Salud, la Junta de Vecinos N°1, la Fundación Inclusiva Teapoyo y la Fenats Puerto Williams. En esta instancia se dio a conocer el rol de SUBDERE en los procesos de desarrollo local, se socializó el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) y se recogieron las inquietudes de la sociedad civil respecto a las necesidades de apoyo por parte del Estado.



Durante la jornada siguiente, el jefe de la unidad sostuvo una reunión con el Honorable Concejo Municipal, presidido por el Alcalde, con el objetivo de presentar al cuerpo colegiado el PEDZE y las iniciativas vinculadas directamente al desarrollo de la comuna. Posteriormente, participó en un espacio radial en Radio Navarino, para dar a conocer a la comunidad los alcances de su visita.



La jornada de trabajo en terreno concluyó con la visita a una de las obras en desarrollo financiadas a través del Plan de Zonas Extremas: la construcción de la infraestructura portuaria multipropósito de Puerto Williams, iniciativa que registra un 40% de avance físico, manteniendo un importante nivel de ejecución presupuestaria respecto del monto total de inversión.







