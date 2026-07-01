PRESIDENTE REGIONAL DEL PNL CARLOS SÁNCHEZ PLANTEA RECORTE DE OPERADORES POLÍTICOS Y CAMBIOS EN ZONA FRANCA Y LEY LAFKENCHE

El presidente regional del Partido Nacional Libertario, Carlos Sánchez, abordó esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones una serie de temas vinculados al escenario político y a los desafíos de Magallanes, con fuertes críticas al ritmo de instalación del Gobierno, al tamaño del aparato público y a la presencia de operadores políticos en cargos directivos.

En la conversación, Sánchez sostuvo que el proceso de instalación gubernamental ha sido lento y cuestionó que aún persistan estructuras heredadas de la administración anterior. “El proceso ha sido bastante lento”, afirmó, agregando que, a su juicio, “hay que apurar un poco el paso” para que personas afines a las ideas del Ejecutivo ocupen puestos de responsabilidad.

El dirigente también puso el foco en el gasto fiscal y en la eficiencia del Estado. A su juicio, existen áreas donde se mantiene una estructura sobredimensionada que no se traduce en mejores resultados para la ciudadanía. En esa línea, señaló que el país necesita avanzar hacia un Estado más pequeño y eficiente, con menos duplicidades y menor presencia de operadores políticos.

Sánchez ejemplificó sus reparos con servicios y reparticiones que, según dijo, han elevado sus costos sin mejorar la calidad de las prestaciones. “El poco recorte al mal gasto estatal” fue una de sus principales críticas, insistiendo en que el tamaño del Estado no se condice con los servicios que reciben las personas.

Uno de los temas que cruzó la entrevista fue la situación de Zona Franca y la necesidad de que este instrumento recupere, a juicio del dirigente, su sentido original. Sánchez planteó que Magallanes requiere mecanismos que realmente beneficien a la población y ayuden a regular precios, por lo que llamó a revisar su funcionamiento y a defender su utilidad regional.

También se refirió a la Ley Lafkenche, planteando que, sin desconocer la relevancia de los territorios y comunidades vinculadas al borde costero, es necesario introducir cambios para evitar trabas a la inversión y a la actividad productiva. En particular, sostuvo que el Gobierno debe entregar señales claras respecto de las concesiones acuícolas y del desarrollo del sector salmonicultor, al que definió como estratégico para la región.

En materia de seguridad, Sánchez respaldó la necesidad de utilizar las herramientas legales ya existentes para enfrentar la delincuencia, especialmente en la frontera norte y en el control migratorio. A su juicio, el nuevo Ministerio de Seguridad debe actuar con decisión y coordinación para responder a una de las principales preocupaciones ciudadanas.

El presidente regional del Partido Nacional Libertario también fue crítico con algunos sectores de la oposición y del oficialismo, a los que acusó de no sincerar sus posiciones ideológicas. En ese sentido, llamó a ordenar las coaliciones y a alinear las decisiones políticas con las ideas que cada partido dice defender.

La entrevista cerró con un análisis sobre el presente político del país y el rol que, según Sánchez, deben cumplir las distintas fuerzas de derecha en el actual escenario. Desde su mirada, el desafío pasa por tomar protagonismo, asumir responsabilidades y empujar cambios que, a su juicio, la ciudadanía sigue esperando.





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