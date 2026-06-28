TEDX PUNTA ARENAS PUBLICÓ LAS CHARLAS DE SU ÚLTIMA EDICIÓN Y LANZÓ SORTEO PARA SU COMUNIDAD

TEDx Punta Arenas anunció que ya están disponibles en su sitio web las charlas completas de su más reciente edición, permitiendo que la comunidad pueda volver a ver y compartir las presentaciones realizadas durante el evento.

Junto con la publicación del material, la organización lanzó un sorteo dirigido a quienes respondan una breve encuesta sobre los contenidos que les gustaría ver en futuras versiones de TEDx Punta Arenas. El cuestionario busca recopilar la opinión de la audiencia para orientar la planificación de próximas actividades.

Para participar, las personas deben completar la encuesta disponible en línea, proceso que toma menos de un minuto, y posteriormente revisar y compartir las charlas disponibles en la plataforma oficial del evento.

Desde TEDx Punta Arenas señalaron que esta iniciativa busca fortalecer el vínculo con la comunidad, recoger sugerencias del público y seguir impulsando espacios de difusión de ideas, innovación y conocimiento en la región.

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