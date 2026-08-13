MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN PRESENTA SU CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2026 EN PUNTA ARENAS

En el octavo aniversario de la promulgación en el Diario Oficial de la ley que dio origen al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la ministra Ximena Lincolao presentó su primera Cuenta Pública Participativa en la Universidad de Magallanes.

"Estamos muy felices de estar en la región más austral de Chile, presentando los avances que el ministerio ha logrado en este último período y los objetivos que perseguimos mirando al 2030. Computación cuántica, biotecnología y nuevas capacidades científicas son algunos de los temas que están redefiniendo la manera en que los países crecen, producen y generan bienestar. Tenemos una oportunidad histórica de no sólo adaptarnos a los cambios, sino de liderarlos desde nuestras fortalezas científicas, nuestro talento y nuestra capacidad de construir políticas públicas con visión de futuro. Hacia eso estamos trabajando", sostuvo la ministra.

Sobre esta base, el Ministerio definió una hoja de ruta para el período 2026-2030, organizada en seis pilares que ordenan su trabajo: gestión ágil, trazable y eficiente; inteligencia artificial como infraestructura crítica; transferencia tecnológica; motores de innovación regionales; una política integral de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación; y la formación de talento para el futuro del trabajo. Esta estructura busca vincular cada avance con las responsabilidades que la Ley N.º 21.105 le encomendó desde su creación.

Algunos de los hitos informados en la jornada, que la ministra presidió junto a la subsecretaria Carolina Rossi, fueron el despacho por parte del Congreso de la Ley de Transferencia Tecnológica y Conocimiento, actualmente en control preventivo ante el Tribunal Constitucional, y la incorporación del ministerio al Comité Económico, encabezado por el Presidente de la República. Ambas medidas reconocen que la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación son componentes esenciales del crecimiento, la productividad y el desarrollo económico de Chile.

En el plano internacional, se destacó la incorporación de Chile como Estado Miembro Asociado del CERN, el principal laboratorio mundial de física de partículas, oficializada en abril de 2026. "Es un hito para la ciencia y la industria nacional: nos abre licitaciones tecnológicas por sobre los 500 millones de dólares anuales y más de mil cupos a estudiantes, profesionales e investigadores que quieran especializarse ahí", afirmó la ministra Lincolao.

En materia de transferencia tecnológica, se destacó también el concurso Startup Ciencia, que en su última edición recibió 320 postulaciones y seleccionó 87 iniciativas, por un total de 11.481 millones de pesos adjudicados. El 58% de los proyectos ganadores proviene de regiones distintas a la Metropolitana y el 34% es liderado por mujeres.

Alineado con los objetivos territoriales del ministerio, se destacó también la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial, en alianza con BID Lab, iniciativa que acompaña a trece municipios en la incorporación de estas tecnologías para fortalecer su gestión.

"Chile tiene el beneficio de contar con todos sus ecosistemas en un mismo territorio. Desde Arica hasta aquí, en Punta Arenas, trabajamos para que cada una de nuestras regiones aproveche estas tremendas oportunidades y para que la innovación pública llegue a todo el país. Un ejemplo es la Universidad de Magallanes, protagonista de la investigación antártica nacional con iniciativas como Sci-Hub Austral: uno de cada cinco proyectos antárticos financiados por ANID en la última década es liderado por instituciones de esta región. Eso es lo que queremos seguir impulsando", manifestó la subsecretaria.

Respecto a las proyecciones de la cartera, la ministra Lincolao señaló que "esta Cuenta Pública Participativa no estaría completa sin mirar hacia adelante y sin renovar el compromiso con quienes nos acompañan en la tarea. Algunas de nuestras prioridades son consolidar una plataforma nacional interoperable de datos y ejecutar el Plan de Acción Nacional de Alfabetización en Inteligencia Artificial, con horizonte a septiembre de 2027".

En el evento contó con más de 160 asistentes, entre ellos la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías, el Seremi de Ciencia, Carlos Olave, el rector de la Universidad de Magallanes, José Maripani, y el vicepresidente del CRUCH, Osvaldo Corrales.



