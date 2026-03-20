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20 de marzo de 2026

GOBIERNO REGIONAL Y MINISTERIO DE SALUD AVANZAN EN CONVENIO E INFRAESTRUCTURA PARA MAGALLANES

Autoridades regionales y nacionales abordaron listas de espera, formación de especialistas y proyectos clave como Cesfam y postas rurales.

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El Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, junto a la administradora regional Eugenia Mancilla y el jefe de la División de Fomento e Industria, Pedro Ossandón, sostuvieron este jueves 19 de marzo una reunión en Santiago con la ministra de Salud, May Chomalí, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt.

La cita fue calificada como “una excelente reunión” por la autoridad regional y se centró en dos ejes principales: la revisión del Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud, y el desarrollo de infraestructura sanitaria en la región.

En materia de proyectos, se abordó el financiamiento para la operación del Cesfam 18 de Septiembre en Punta Arenas, además de iniciativas del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), como el Cesfam de Puerto Natales, un nuevo Cesfam en Punta Arenas y diversas postas rurales.

También se planteó la urgencia de ampliar la central de alimentación del Hospital Cristina Calderón de Puerto Williams, compromiso que, según Flies, tendrá una respuesta pronta por parte de la ministra.

Finalmente, el gobernador destacó la disposición para avanzar en la reducción de listas de espera y en la formación de médicos especialistas con pertinencia regional. “Esperamos, en el corto plazo, tener buenos resultados”, concluyó.

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CANCILLER PÉREZ MACKENNA INICIA GIRA EN PUNTA ARENAS Y RELEVA EL ROL DE MAGALLANES COMO PUERTA DE ENTRADA A LA ANTÁRTICA

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