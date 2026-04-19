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19 de abril de 2026

GOBIERNO REFUERZA EN MAGALLANES DESPLIEGUE DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN

​El biministro Daniel Mas Valdés encabezó un Gabinete Regional junto a la delegada presidencial Ericka Farías Guerra, destacando metas de crecimiento económico y generación de empleo a nivel nacional y regional.

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En dependencias de la Delegación Presidencial Regional en Punta Arenas se desarrolló un Gabinete Regional liderado por la delegada presidencial regional Ericka Farías Guerra, junto al Daniel Mas Valdés. La instancia se enmarca en el despliegue del Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Presidente José Antonio Kast.

Durante la jornada, el secretario de Estado señaló que el plan busca reactivar la economía mediante medidas que entreguen certezas a la inversión y apoyo a las pymes. “Es un paquete de medidas complementarias que destraban temas puntuales y apuntan directamente al empleo”, indicó, destacando además que el objetivo es avanzar desde un crecimiento del 2% al 4% y generar 300 mil nuevos puestos de trabajo al término del gobierno.

En esa línea, el biministro subrayó la importancia de las regiones en la economía nacional, indicando que más de la mitad del PIB se genera fuera de la capital. Asimismo, enfatizó que el plan apunta a enfrentar el actual escenario laboral, marcado por altos niveles de desempleo a nivel país.

Respecto a Magallanes, la autoridad destacó sectores estratégicos como el turismo, la acuicultura y la energía, relevando el potencial regional para el desarrollo de iniciativas vinculadas al hidrógeno verde y el fortalecimiento de la producción acuícola.

Por su parte, la delegada presidencial regional Ericka Farías Guerra señaló que uno de los principales desafíos será aportar a la generación de empleo desde el territorio. Además, indicó que el trabajo se enfocará en fortalecer la coordinación interministerial y la colaboración público-privada para facilitar nuevas inversiones en la región.

Durante el encuentro también se abordó la implementación territorial del plan, definiendo lineamientos entre seremis y delegaciones provinciales para asegurar la ejecución de las medidas en Magallanes.


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COMUNIDADES ESCOLARES EN MAGALLANES COMPLETAN JORNADAS DE REFLEXIÓN SOBRE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

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