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2 de junio de 2026

CHARLAS DE TEDXPUNTAARENAS YA ESTÁN DISPONIBLES EN LÍNEA

Más de mil personas participaron en el evento que ahora puede revivirse a través de su plataforma digital https://tedxpuntaarenas.com/10-charlas/ ​ ​

Edgardo Vega
Tras el rotundo éxito de TEDxPuntaArenas, que reunió a más de mil personas en torno a la ciencia, la tecnología y los desafíos globales, Fundación Antártica21 anunció que las diez charlas realizadas en el evento ya se encuentran disponibles para todo público en formato digital.

TEDxPuntaArenas, impulsado por Fundación Antártica21 y financiado por el Comité de Desarrollo Productivo Regional a través del programa Viraliza de Corfo, se consolidó como uno de los encuentros más relevantes de pensamiento, creatividad e innovación en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, realizado en Exoplorers House de Punta Arenas, perteneciente a la empresa magallánica Antarctica21.

Durante dos jornadas en Explorers House, junto a actividades paralelas desarrolladas en Zona Austral, INACAP y la Universidad de Magallanes, el evento generó un ecosistema de conocimiento que posicionó a Punta Arenas como un nodo de discusión de alcance global en torno al conocimiento polar y oceánico.

"El alto estándar de las ponencias y la gran convocatoria confirman el valor de este esfuerzo. Ahora, con las charlas disponibles en línea, ampliamos aún más el acceso a contenidos de primer nivel, conectando a Magallanes con los grandes debates científicos globales", explicó Edgardo Vega, director de Fundación Antártica21.

Por su parte, Rodrigo Jordán, uno de los expositores invitados a Punta Arenas, destacó la realización de este tipo de eventos en Magallanes. "Esto tiene una dimensión educacional tremendamente importante, y aprovecho de decir que la Fundación Antártica21 hace un trabajo relevante en esta materia".

El escenario de TEDxPuntaArenas contó con la participación de diez destacados expertos nacionales e internacionales, incluyendo representantes del British Antarctic Survey (Reino Unido), EUMETSAT, University of British Columbia (Canadá) y MapBiomas Antártica (Brasil), quienes abordaron temáticas como cambio climático, innovación, tecnología y biodiversidad.

La disponibilidad digital de estas presentaciones busca democratizar el conocimiento, permitiendo que personas de todo el mundo accedan gratuitamente a ideas y experiencias que nacen desde la región más cercana a la Antártica.
Fundación Antártica21 invitó a explorar estas charlas, compartir sus contenidos y seguir conectándose con iniciativas que promuevan la ciencia, la sostenibilidad y la innovación desde el extremo austral del mundo.

Para más información y novedades, seguir las redes sociales de la fundación: @fundaciona21
El contenido puede ser revisado a través del sitio web oficial: https://tedxpuntaarenas.com/10-charlas/
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