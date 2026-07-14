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14 de julio de 2026

SENADOR KARIM BIANCHI CONDENA AGRESIÓN A BOMBEROS EN TOMA DE PUNTA ARENAS Y EXIGE QUE SE CUMPLA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS COMPROMETIDA

"Lo que ha ocurrido con nuestros bomberos lo condenamos enérgicamente. Cuando se ataca a nuestros bomberos, se ataca a toda la región." dijo el parlamentario.

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Una de las razones por las cuales solicitamos que se erradicara la toma en la población Raúl Silva Henríquez era por la seguridad de los vecinos, además de todos los problemas de salubridad que eso conllevaba.

Lo que ha ocurrido con nuestros bomberos lo condenamos enérgicamente. Cuando se ataca a nuestros bomberos, se ataca a toda la región. Son ellos los que siempre están disponibles para brindar una mano cuando la comunidad los necesita. Es por eso que vamos a perseguir todas las responsabilidades de quienes han agredido a nuestros bomberos, porque eso no puede ser posible. Y eso es una muestra más de que la toma debe erradicarse, que ahí hay violencia, que ahí hay narcotráfico, que ahí hay prostitución, y, además, se están tomando de forma ilegal un terreno.

Esperamos que en las próximas semanas se produzca lo prometido y ya se empiece a recuperar los espacios. Que la gente tenga su centro de salud, tenga su jardín infantil, pero además tenga la seguridad, y nunca más nuestros bomberos sean agredidos por estos delincuentes, como fue el día de ayer.

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MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ANUNCIÓ ACCIONES JUDICIALES TRAS ATAQUE A BOMBEROS

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