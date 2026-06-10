FISCALÍA ABRE INVESTIGACIÓN CONTRA KUSANOVIC POR SUPUESTAS DEVOLUCIONES FORZADAS: SENADOR ASEGURA NO TENER "INFORMACIÓN" AL RESPECTO

La Fiscalía de Magallanes abrió una investigación contra el senador Alejandro Kusanovic (ex-RN) luego de que se diera a conocer una denuncia en su contra por despido injustificado y supuestas devoluciones forzadas a un exfuncionario.

Se trata de su exsecretario de la oficina parlamentaria de Puerto Natales, quien presentó la denuncia ante la Comisión de Ética de la Cámara Alta.

La comisión respondió, de acuerdo con lo informado por La Segunda, que "no existe legitimación activa del requirente y en razón del tipo de hechos de los que se da cuenta, debe denunciarlos ante quien corresponda".

Lo que acusó el exfuncionario fue que su despido es injustificado y que se enfrentó a devolución forzada de dinero de parte de su sueldo al senador.

El mismo medio citado comunicó que se abrió una causa ante estas denuncias y se asignó a la fiscal jefe de Punta Arenas, Johanna Irribara.

Consultado sobre la investigación, Kusanovic dijo desde el Senado que "no tengo información de eso , por eso no puedo decir nada".

"Yo no he sabido absolutamente nada de eso (...) y no tengo idea, voy a investigar dentro de mi equipo administrativo a ver qué pasó. Pero yo no tengo ninguna información de eso", agregó.

Sobre su disponibilidad a colaborar si es requerido por la justicia, respondió que "por supuesto, eso es lo que hay que hacer como todo ciudadano".

Fuente: t13.cl



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