SECREDUC ABRE INSCRIPCIONES PARA EL TORNEO DE DEBATE ESCOLAR PARTICIPATIVO 2026 EN MAGALLANES

La Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes invitó a los establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado a participar en la segunda versión del Torneo de Debate Escolar Participativo 2026, iniciativa del Ministerio de Educación orientada a fortalecer el pensamiento crítico, el diálogo y la formación ciudadana de estudiantes desde 5° básico hasta 4° medio.

La competencia se desarrollará bajo el formato WSDC abreviado, que contempla intervenciones de cinco minutos por discurso, favoreciendo una dinámica ágil de discusión. La etapa regional se realizará los días martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de septiembre en dependencias de la SECREDUC.

Las inscripciones estarán abiertas desde el lunes 20 de julio hasta el viernes 14 de agosto. Los equipos interesados deberán solicitar el formulario de inscripción a Lorena González, encargada regional de la iniciativa, a través del correo electrónico [email protected].

Desde la organización destacaron que el torneo es una iniciativa transversal del Ministerio de Educación, abierta a toda la comunidad educativa y sin vinculación con sectores políticos o sociales. La encargada regional, Lorena González, señaló que el debate constituye una herramienta para la formación ciudadana y expresó su expectativa de que más establecimientos de la región se sumen a esta experiencia de aprendizaje y participación.



