VILLA TEHUELCHES CELEBRÓ SUS 59 AÑOS DE HISTORIA CON EMOTIVA JORNADA DE TRADICIÓN Y RECONOCIMIENTO

​Con una alta convocatoria de autoridades regionales y locales, dirigentes sociales y familias de Laguna Blanca, se llevó a cabo la celebración del 59° aniversario de Villa Tehuelches. La jornada, que comenzó a las 14:00 horas, estuvo marcada por el rescate de la memoria histórica y la puesta en valor de las tradiciones culturales.



Las actividades se iniciaron con una solemne misa en la Capilla de Villa Tehuelches, presidida por el sacerdote Pablo Vargas, para luego dar paso al acto central en el Gimnasio Municipal. La ceremonia, incluyó momentos de gran emotividad, como la proyección de un video conmemorativo y un registro audiovisual con testimonios de vecinos y vecinas fundadores, quienes compartieron sus vivencias sobre los inicios de la localidad.



El escenario se llenó de música y danza con la presentación del reconocido cantante regional David Toledo. Asimismo, el folclore nacional estuvo presente a través de la pareja de cueca integrada por Alejandra Zúñiga y Gonzalo Hernández, vicecampeones nacionales, y la agrupación “Entre Amigos y Tradiciones”, que deleitó a los presentes con un cuadro patagónico de valses, rancheras y chamamés.



Al respecto, el alcalde de la comuna de Laguna Blanca, Fernando Ojeda González, manifestó su orgullo por este nuevo aniversario, señalando “hoy celebramos el 59º aniversario de Villa Tehuelches con una actividad muy linda, bien acompañados por los vecinos y autoridades regionales que nos apoyan permanentemente. En este acto resaltamos la importancia de nuestra historia, especialmente de la cooperativa Cacique Mulato que nació un año antes que la villa, y realizamos un reconocimiento especial nombrando a las 20 familias fundadoras que sembraron la semilla que ha permanecido en el tiempo a través de sus descendencias. Fue una celebración austera, pero de corazón por parte del municipio para reconocer a toda nuestra gente, porque para formar un buen futuro tienen que estar las bases sólidas, y ese es nuestro pasado con nuestra gente".



Por su parte, el Gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies Añón, destacó el compromiso regional con la zona, afirmando “como Gobierno Regional estamos a disposición para seguir trabajando tanto en mantener las tradiciones como en seguir soñando con los proyectos que hacen de esta comuna una gran comuna en el ámbito de turismo, ganadero e infraestructura necesaria en salud y educación. Nuestro cariño y abrazos a estos 59 años”.



Los protagonistas jornada





Algunos de los vecinos y vecinas de Villa Tehuelches compartieron sus testimonios de la jornada de celebración de los 59 años del sector.



La vecina Ana María González, sostuvo “llegamos a la villa en el año 1998 por mis hijos, para que estudien. Los mejores momentos de mi vida los viví aquí. La cooperativa fue un pilar fundamental para el nacimiento de la villa y es importante difundir que la cooperativa Cacique Mulato es la última ganadera que queda en Chile”.



A su vez, la vecina Ana María Ulloa, comentó que “celebrar el aniversario es una forma de homenajear a nuestros viejos, a nuestros padres y madres, por todo el sacrificio que ellos hicieron al llegar a un lugar tan inhóspito para la época, donde no había agua potable ni energía eléctrica. Es importante que las generaciones venideras aprecien este trabajo y el vínculo con la tierra”.



Por último, la vecina Marcela Alderete, manifestó que "se recuerda la historia y el esfuerzo de nuestros padres para hacer de este pueblo uno de desarrollo y progreso. Si no hubiese sido por las señoras, las esposas, que fueron el pedestal fundamental para superar los contras, no se habría sacado a flote la cooperativa. Hoy tenemos un hermoso pueblo gracias a su constancia".



La celebración culminó con un cóctel comunitario donde todos los asistentes, como el Gobernador, Alcalde, Concejales, vecinos y vecinas, se unieron para cantar el tradicional "Cumpleaños Feliz" frente a la torta de aniversario, sellando una jornada de encuentro y esperanza para los desafíos venideros de la comuna.

