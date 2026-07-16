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16 de julio de 2026

VLADIMIRO MIMICA PUBLICA SUS MEMORIAS BAJO EL TÍTULO "TUYA, MÍA, PARA TI Y PARA MÍ"

​El reconocido periodista y relator deportivo magallánico repasa siete décadas de trayectoria en un libro prologado por Alejandro Zambra, que será presentado el 21 de julio en el Estadio Nacional.

vladimiro mimica

El periodista y relator deportivo magallánico Vladimiro Mimica presentó sus memorias bajo el título "Tuya, mía, para ti y para mí. Una vida compartida", obra que recorre su extensa trayectoria en los medios de comunicación y distintos episodios que marcaron su vida personal y profesional.

El libro, publicado por Editorial Catalonia y prologado por el escritor Alejandro Zambra, comienza con la primera transmisión radial de Mimica cuando tenía apenas diez años en Radio Polar, en Punta Arenas. A partir de ese momento, el autor reconstruye su camino en el periodismo deportivo, sus relatos en estadios de Chile y el extranjero, y los encuentros que sostuvo con figuras como Pelé, Diego Maradona, Zico y Carlos Caszely.

La publicación también aborda momentos relevantes de la historia reciente del país, entre ellos su detención en el Estadio Nacional tras el golpe de Estado, su salida clandestina de Chile, el retorno a la democracia y su posterior gestión como alcalde de Punta Arenas.

La presentación oficial del libro se realizará el martes 21 de julio, a las 19:00 horas, en el Estadio Nacional, y contará con la participación del exfutbolista Carlos Caszely y la periodista Cecilia Rovaretti. La obra ya se encuentra disponible en formato impreso y digital a través de librerías y plataformas de venta.

Con 208 páginas, Tuya, mía, para ti y para mí. Una vida compartida reúne recuerdos de una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo chileno, cuya carrera comenzó en Magallanes y se extendió por más de siete décadas.


visitantes en el Museo Antártico Comodoro Federico Guesalaga Toro

MEMORIA ANTÁRTICA: EL MUSEO QUE CUSTODIA LA HISTORIA DE CHILE EN EL CONTINENTE BLANCO

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