SEREMI DE JUSTICIA DESTACA NUEVA LEY QUE FORTALECERÁ EL TRIBUNAL LABORAL DE PUNTA ARENAS

El seremi de Justicia y Derechos Humanos de Magallanes, Cristóbal Fernández Jofré, valoró la aprobación del proyecto que fortalece la dotación de jueces laborales en el país, luego de que el Senado despachara la iniciativa a ley con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat Celis. La medida contempla un aumento de jueces para el Tribunal del Trabajo de Punta Arenas.

La autoridad regional señaló que esta iniciativa responde al incremento sostenido de causas laborales registrado en los últimos años y permitirá mejorar el acceso a una justicia más oportuna y eficiente. Asimismo, recordó que el sistema en Magallanes llegó a ubicarse entre los más saturados del país al contar con un solo juez laboral, situación que generó una alta carga de trabajo y mayores tiempos de tramitación.

Fernández indicó que el fortalecimiento de la jurisdicción laboral permitirá mejorar la gestión de los procesos judiciales en la región. Además, destacó que durante su gestión impulsó el desarrollo de esta iniciativa, recopilando antecedentes con la colaboración de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y posteriormente realizó seguimiento a su tramitación legislativa.

Según cifras del Poder Judicial, el ingreso de causas en los tribunales laborales del país aumentó desde 26.461 en 2009 a 112.083 durante 2025. La inversión total considerada para la implementación de esta ley asciende a $5.764 millones.





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