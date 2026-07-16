CHILE BUSCARÁ SU SÉPTIMA CLASIFICACIÓN CONSECUTIVA A LA FINAL DEL BOCUSE D'OR

Chile buscará asegurar su séptima clasificación consecutiva a la Gran Final del Bocuse d'Or, considerado el torneo gastronómico más importante del mundo. La selección nacional competirá el próximo 26 de julio en el Bocuse d'Or Américas, que se desarrollará en Nueva Orleans, Estados Unidos, instancia que otorgará cinco cupos para la final que se realizará en Lyon, Francia, en 2027.

El equipo chileno es liderado por el chef Jorge Diez, ganador del concurso nacional organizado por la Asociación Chilena de Gastronomía (ACHIGA). Desde 2015, Chile ha clasificado de manera ininterrumpida a la final del certamen, consolidando una trayectoria que refleja el crecimiento y la proyección internacional de la gastronomía nacional.

Para esta edición, la propuesta gastronómica chilena está inspirada en los cielos del norte del país y busca representar esa identidad mediante una combinación de productos del mar, ingredientes del territorio y técnicas tradicionales. Según explicó Jorge Diez, el concepto pretende transmitir la esencia de Chile a través de un recorrido culinario que une el mar con los productos terrestres.

El presidente del equipo Bocuse d'Or Chile, Sebastián Salas, señaló que esta participación es resultado de un trabajo conjunto orientado a destacar la identidad culinaria del país y fortalecer su posicionamiento internacional. La delegación está integrada por jóvenes talentos formados en INACAP, institución que participa como auspiciador principal del equipo.

La participación de Chile forma parte del trabajo impulsado por ACHIGA junto a Marca Chile para promover la gastronomía nacional como una expresión de la identidad del país y contribuir a su proyección internacional a través de uno de los escenarios más relevantes de la cocina mundial.

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