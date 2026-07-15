SEREMI DE CIENCIA DESTACA PARTICIPACIÓN DE INVESTIGADOR REGIONAL EN EL PANEL INTERGUBERNAMENTAL EN CAMBIO CLIMÁTICO

Hasta Roma se trasladó el investigador de la UMAG, Dr. Sergio Radic, para ser parte del grupo "Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra" del Panel Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), y que tiene como objetivo contribuir a la elaboración del Informe Metodológico del IPCC 2027 sobre Tecnologías de Eliminación de Dióxido de Carbono, Captura, Utilización y Almacenamiento de Carbono para los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (Orientación adicional)".

"Mi aporte está enfocado en el secuestro de carbono en praderas y tenemos reuniones online y presenciales cada cierto tiempo. Mi participación en este grupo se basó en la experiencia adquirida en un proyecto Fondef-ANID que ejecutamos en la UMAG relacionado al contenido de carbono en los suelos de Magallanes (el primer proyecto de este tipo en la región), donde obtuvimos los primeros datos de carbono que permitieron generar mapas de carbono predial, además de publicaciones relacionadas al tema," indicó Radic, quien agradeció al Ministerio de Ciencia por proporcionarle la información para postular a "esta importante reunión a nivel mundial en cambio climático".

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático tiene como función primordial evaluar de manera periódica el estado del conocimiento científico internacional acerca del cambio climático, mediante la elaboración de informes que sintetizan los resultados disponibles, así lo indicó el seremi de Ciencia Carlos Olave, quien señaló "que una de las misiones que tiene nuestro ministerio es promover que el conocimiento científico sirva de base estratégica para el diseño, formulación y evaluación de las políticas públicas y, en este sentido, reconoció que la calidad del trabajo de investigación que se hace en la región permite proyectar estos resultados a nivel internacional, permitiendo que Magallanes avance en su posición de socio global en ciencia y tecnología, como lo está haciendo en el IPCC el Dr. Radic".

Es importante destacar que el IPCC fue creado por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa Ambiental de Naciones Unidas en 1988. Su función se basa principalmente en la evaluación de la literatura científica y técnica revisada por homólogos y publicada. Asimismo, elabora informes especiales y documentos técnicos sobre temas en los que se consideran necesarios la información y el asesoramiento científico e independiente.

En Chile, el contacto se efectúa a través de un punto focal que recae en el Ministerio del Medio Ambiente, y cuya función es coordinar la revisión de los documentos preparados por los científicos del panel y canalizar los comentarios por parte de los gobiernos, facilitar la participación de los científicos del país en las actividades realizadas y difundir y promover a nivel local los principales resultados generados en el panel.

Finalmente Radic destaca la importancia de poder avanzar junto a la empresa privada del sector agropecuario de la región en generar manejos prediales que permitan secuestrar mayor contenido de carbono orgánico en el suelo. En estos momentos existe un trabajo conjunto con la organización TNC para llevar adelante diferentes iniciativas locales que propendan a generar bonos de carbono en la región, y con ello aumentar la rentabilidad predial manteniendo la sostenibilidad del ecosistema.