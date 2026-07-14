AUTORIDAD MARÍTIMA MONITOREA VARADA DE EMBARCACIÓN EN SECTOR BARRANCO AMARILLO

La Capitanía de Puerto de Punta Arenas se encuentra monitoreando la situación de la embarcación RAM ALLIPEN (CB-3739), encontrada varada en el sector de Barranco Amarillo, ubicado aproximadamente a 25 kilómetros al norte de Punta Arenas.

La Autoridad Marítima dispuso el desplazamiento de una patrulla de Policía Marítima al lugar, constatando que la embarcación se encontraba sin personas a bordo y sin evidencias de derrame de combustible u otras sustancias contaminantes. Además, se emitirá la resolución otorgando un plazo de hasta 30 días para el retiro definitivo de la embarcación, sin perjuicio de las acciones que el propietario ya se encuentra ejecutando.

Al respecto, el Capitán de Puerto de Punta Arenas, Capitán de Fragata LT Fernando Diez Moreno, explicó: "Desde que recibimos el aviso dispusimos el despliegue de personal de Policía Marítima para verificar la condición de la embarcación y se emitió un mensaje de seguridad para las embarcaciones que navegan en las cercanías. La inspección permitió constatar que no existían personas a bordo ni evidencias de contaminación en el sector. Ahora corresponde supervisar las maniobras de desvarada y verificar que se ejecuten de manera segura, resguardando tanto la seguridad de la navegación como la protección del medio ambiente acuático".

La Autoridad Marítima continuará supervisando el desarrollo de las maniobras hasta la normalización de la situación.