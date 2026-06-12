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12 de junio de 2026

AUTORIDAD MARÍTIMA Y GRUPO AERONAVAL SUR CONCRETAN EXITOSO RESCATE DE TRIPULANTE DE LANCHA VARADA EN BARRANCO AMARILLO

La operación, ejecutada en condiciones de temporal, dio término exitoso al salvamento, reafirmando el rol permanente de la Autoridad Marítima y de la Armada de Chile en el resguardo de la vida humana en el mar.

Lancha a motor varada en Barranco Amarillo 1

Una rápida y coordinada operación de salvamento marítimo desarrolló, este 11 de junio, la Capitanía de Puerto de Punta Arenas en conjunto con el Grupo Aeronaval Sur de la Tercera Zona Naval, luego de que la Lancha a Motor "La Poderosa" quedara varada en el sector de Barranco Amarillo con un tripulante a bordo, quien no podía desembarcar debido a las adversas condiciones meteorológicas imperantes en la zona.

 

La emergencia se activó alrededor de las 09:00 horas, cuando la Capitanía de Puerto de Punta Arenas recibió una llamada al número de Emergencias Marítimas 137, mediante la cual se daba cuenta de la varada de la embarcación y de la imposibilidad de su tripulante de alcanzar tierra por sus propios medios, producto de la compleja condición de rompiente en el sector y de un viento que alcanzaba rachas de hasta 60 kilómetros por hora.

 

El Capitán de Puerto de Punta Arenas, Capitán de Fragata Litoral Fernando Diez, señaló que "producto de ésta situación, se activó una patrulla de Policía Marítima, junto con un operativo de la Autoridad Marítima con el Grupo Aeronaval Sur de la Tercera Zona Naval, quienes mediante nadadores de rescate pusieron a salvo al tripulante, realizando su estabilización y en coordinación con el SAMU, una ambulancia para su evaluación médica".

 

Por su parte, el Teniente Primero Sergio Surriba, del Grupo Aeronaval Sur, detalló que "el operativo se realizó por medio del helicóptero Naval 57, realizando la maniobra con nadadores de rescate, logrando el exitoso rescate del tripulante en condiciones complejas de operación debido al temporal, salvaguardando la vida humana en el mar y el compromiso de la Armada en los distintos rincones de Chile".

 

Una vez rescatado, el helicóptero Naval 57 trasladó al tripulante de la lancha a motor hasta las dependencias del Grupo Aeronaval Sur, donde fue atendido por enfermeros navales de la mencionada repartición. Paralelamente, la Capitanía de Puerto de Punta Arenas coordinó la presencia del SAMU de Punta Arenas para su posterior traslado al recinto asistencial regional, donde continuó su evaluación médica.

 

La operación, ejecutada en condiciones de temporal, dio término exitoso al salvamento, reafirmando el rol permanente de la Autoridad Marítima y de la Armada de Chile en el resguardo de la vida humana en el mar.

 

Finalmente, la Autoridad Marítima destacó la importancia de la oportuna llamada al número de Emergencias Marítimas 137, canal disponible las 24 horas para reportar cualquier situación de riesgo en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, y reiteró el llamado a los usuarios marítimos de la región de Magallanes a verificar siempre las condiciones meteorológicas antes de hacerse a la mar, respetar los avisos de mal tiempo vigentes y contar con los elementos de seguridad reglamentarios a bordo.

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