ACADÉMICO JUAN MARCOS HENRÍQUEZ ADVIERTE QUE MAGALLANES AVANZA LENTO EN SU PREPARACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA SEQUÍA

El doctor en Ciencias Biológicas, Juan Marcos Henríquez, advirtió que Chile y particularmente Magallanes mantienen importantes desafíos en materia de planificación y adaptación frente a los efectos del cambio climático, asegurando que los recientes eventos extremos registrados en distintas regiones del país evidencian la necesidad de fortalecer las políticas públicas, la infraestructura y la gestión territorial.

Durante una entrevista concedida esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, el especialista analizó las consecuencias del denominado "súper Niño" y sostuvo que existieron meses de anticipación para preparar al país frente a las intensas precipitaciones que afectaron la zona centro y norte.

"Hubo tiempo meses para prepararse y sin embargo, este fenómeno extremo nos pilla nuevamente complicado", afirmó.

Henríquez recordó que desde comienzos de año los informes científicos advertían sobre la intensidad que alcanzaría el fenómeno climático.







"El primer informe es como de enero, el más duro fue en marzo que nos decía que iban a haber un fenómeno extremo este año y bastante extremo, y si bien todavía esa correlación con el cambio climático no está, sí se anunciaba el niño y se decía que este era el niño más grande probablemente que de hace todo 50 años atrás."



A juicio del investigador, los efectos observados en las últimas semanas no responden únicamente a fenómenos naturales, sino también a una insuficiente planificación del territorio y de la infraestructura crítica.







"Lo que hay que entender es que estos eventos extremos, por una parte, es culpa a la naturaleza. Pero en gran parte es falta planificación territorial y eso ya es urgente que nos pongamos de acuerdo. Aceleremos los planes."



El científico planteó que Chile ha demostrado una alta capacidad de respuesta frente a terremotos y tsunamis, pero que aún presenta debilidades frente a otros desastres asociados al cambio climático, como inundaciones, incendios forestales y aluviones.

En ese contexto, llamó a mejorar los protocolos de evacuación y la educación ciudadana, señalando que las personas muchas veces reciben alertas sin conocer cuáles son las rutas seguras según el tipo de emergencia.







"La gente les llega la alerta que tiene que evacuar, pero no sabe hacia dónde está esa vía de seguridad para el evento que se está produciendo. En este caso, las inundaciones; en tiempo de los incendios. Ojo, y las dos llevan asociado riesgo de tu vida."



Respecto de Magallanes, Henríquez recordó que la región fue pionera en declarar la emergencia climática por sequía y en conformar una comisión especializada, aunque cuestionó la lentitud con que se han implementado medidas concretas.







"Nosotros fuimos los primeros en avanzar en Magallanes, en formar nuestra comisión, en declarar las emergencias climática, en este caso por sequía. Pero ahí quedamos. Mientras tanto, otras regiones... Ñuble, por ejemplo, ya tiene implementadas más de 16 medidas para su situación... Tenemos que acelerar el paso."



Asimismo, explicó que mientras otras zonas del país deberán enfrentar con mayor frecuencia inundaciones y precipitaciones extremas, en Magallanes el principal desafío será la profundización de la sequía y sus efectos sobre la producción agropecuaria.

Según indicó, la disminución de la disponibilidad de agua podría afectar tanto a los agricultores como a la ganadería regional, especialmente por el impacto sobre las vegas que sustentan la producción ovina.

"Los agricultores, por ejemplo, de aquí hacia la zona sur se quedan sin agua porque los pozos se secan... nos quedamos sin producción. Nos quedamos sin lechuga, nos quedamos sin tomate... la seguridad agroalimentaria también es importante", señaló.

Finalmente, Henríquez sostuvo que cada emergencia debe transformarse en una oportunidad para revisar las normas de construcción, la infraestructura urbana y la planificación de las ciudades frente a un escenario donde los eventos climáticos extremos serán cada vez más frecuentes.







"La responsabilidad de las autoridades de gobierno, primero en prevenir y segundo en planificar. Creo que nos falta en ambas cosas, nos falta harto y cada vez que hay estos eventos nos volvemos a hacer la misma pregunta. Y creo que hay que avanzar."



