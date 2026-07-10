PUNTA ARENAS REGISTRA EL DÍA MÁS FRÍO DEL AÑO Y CLIMATÓLOGO ANTICIPA POSIBLES NEVADAS PARA EL FIN DE SEMANA

La ciudad de Punta Arenas vivió este viernes la jornada más fría de lo que va de 2026, de acuerdo con el climatólogo del Instituto de la Patagonia, Nicolás Butorovic Alvarado, quien durante una entrevista concedida al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones confirmó que la temperatura mínima alcanzó los -3,4 °C, superando el registro anterior del pasado 3 de julio.

"Hoy día hemos tenido el día más frío del año", afirmó el especialista al comenzar la conversación, precisando que la mínima se registró a las 09:51 horas, cuando los termómetros marcaron -3,4 °C.

Butorovic explicó que, si bien la sensación térmica fue inferior durante algunos momentos de la mañana, la ausencia de viento ha sido una de las características predominantes de los últimos días debido a la presencia de un sistema de altas presiones polares sobre la Patagonia.

"Hoy día ya nosotros tenemos un sistema de altas presiones del polo... no ha habido mucho viento, no ha habido lluvia y tampoco ha habido nieve", señaló.

El climatólogo indicó que estas condiciones continuarán durante los próximos días y adelantó que las bajas temperaturas podrían mantenerse, al menos, hasta el 18 de julio.

Respecto de las precipitaciones, sostuvo que los modelos meteorológicos han ido cambiando durante la semana, aunque actualmente muestran una probabilidad de nevadas entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes.

"Podría caer nieve en Punta Arenas", aseguró, agregando que "podría así caer ahí 1 o 2 centímetros de nieve", principalmente entre la noche del domingo y las primeras horas del lunes.

Asimismo, proyectó que el sábado la temperatura mínima podría volver a alcanzar los -3 °C, mientras que el lunes los registros podrían descender hasta los -4 °C, lo que incluso abriría la posibilidad de establecer un nuevo récord de frío durante este año.

Consultado sobre esa posibilidad, respondió categóricamente: "Sí, sí, sí. Mira, hay una cosa que la estadística no falla. Julio es el mes más frío del año para Punta Arenas".

El especialista también adelantó que, de mantenerse las actuales proyecciones, hacia el próximo fin de semana podrían registrarse temperaturas aún más extremas, señalando que "el día sábado 18 podría ser menos 7,2° bajo cero", aunque recalcó que estos pronósticos aún pueden variar conforme evolucionen los modelos meteorológicos.

Durante el cierre de la entrevista, Butorovic explicó que para este viernes no se esperan mayores variaciones térmicas.

"Yo creo que no va a llegar más de 3° y después en la tarde ya 4 o 5 iría empezar a bajar y así vamos a estar el fin de semana", indicó.



