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9 de julio de 2026

INCAR² Y SALMONICULTORES DE MAGALLANES IMPULSAN AGENDA PARA UNA SALMONICULTURA SUSTENTABLE

Investigadores de INCAR² y representantes de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes acordaron fortalecer la colaboración científica para enfrentar los desafíos ambientales, sanitarios y regulatorios de la salmonicultura en la región más austral de Chile.

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Con el objetivo de proyectar el desarrollo futuro de la salmonicultura en la región de Magallanes y fortalecer la resiliencia del sector, investigadores del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola – Investigación Aplicada (CIA-INCAR²) sostuvieron una reunión de trabajo con representantes de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes (SALM).

El encuentro, realizado el 2 de julio en dependencias de la Universidad Austral de Chile (UACh), en Puerto Montt, permitió analizar oportunidades de colaboración orientadas a fortalecer la sustentabilidad de la actividad en el mediano y largo plazo.

Durante la jornada, los investigadores principales de CIA-INCAR², Doris Soto, Rubén Avendaño-Herrera y Cristian Gallardo-Escárate, presentaron antecedentes científicos sobre diversas iniciativas desarrolladas por el centro para abordar los desafíos ambientales, sanitarios y productivos que enfrenta actualmente la salmonicultura en la región más austral del país.

La reunión también contó con la participación de Claudia Andrade, académica de la Universidad de Magallanes e investigadora adjunta de Incar². Además, se exhibió un video de la investigadora adjunta Jessica Fuentes, quien expuso sobre las brechas regulatorias existentes para acceder a nuevos espacios de cultivo y avanzar en procesos de relocalización en la región de Magallanes.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, presentó una propuesta de agenda de colaboración entre Incar² y SALM, la que fue analizada por los participantes.

Como resultado de la reunión, ambas instituciones consensuaron una serie de lineamientos para fortalecer el trabajo conjunto y avanzar en iniciativas de investigación aplicada que contribuyan al crecimiento sustentable de la salmonicultura en la región de Magallanes.

Fotografía: Centro Incar²

Fuente: aqua.cl

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