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8 de julio de 2026

SENADO DESPACHÓ A LEY EL AUMENTO DE LA DEUDA PÚBLICA EN 6.200 MILLONES DE DÓLARES

La iniciativa requería un quórum calificado de 26 votos, y contó con el visto bueno de parlamentarios opositores como Pedro Araya (PPD) e Iván Flores (DC).

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El Senado despachó el proyecto de ley que autoriza al Gobierno a adquirir una deuda fiscal adicional de 6.200 millones de dólares para este 2026.

La iniciativa, que necesitaba quórum calificado para su aprobación -es decir, 26 votos-, contó con el favor del senador independiente Karim Bianchi y de los opositores Pedro Araya (PPD) e Iván Flores (DC).

Si bien Flores manifestó su desacuerdo con el endeudamiento adicional del Fisco, sostuvo que "hay que salvar la economía".

"Lo que no me cuadra es que, por un lado, cuando tenemos mucha conciencia de que tenemos menores ingresos y un desequilibrio, se busque una reforma tributaria que, justamente, antes de lograr el supuesto equilibrio fiscal, va a generar un forado financiero de 4.800 millones de dólares", reprochó.

"A la vez -prosiguió-, estamos buscando endeudar al país en 6.200 millones de dólares para resolver lo que hemos venido arrastrando hace bastante tiempo. Así las cosas, hay que salvar la economía", manifestó.

A juicio del parlamentario, gracias al mayor endeudamiento, el Estado podrá echar mano a inversiones y usar el dinero, en vez de continuar con mayores recortes que -estima-, de todos modos, puede seguir evaluando el Ejecutivo.

Quiroz valoró "la señal de responsabilidad" del Senado

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró la decisión del Senado y la interpretó como "una señal de responsabilidad", al "poder financiar un presupuesto que se aprobó el año pasado, que estaba con financiamiento incompleto y que se termina de financiar con esta ley".

Asimismo, se refirió al carácter de orden y responsabilidad fiscal de la medida: "Esta es una decisión concreta sobre cómo el Estado de Chile enfrenta responsablemente una situación fiscal distinta a la prevista cuando se aprobó la Ley de Presupuestos para 2026", resaltó.

"Este proyecto no es una medida aislada, sino una pieza que integra una estrategia fiscal coherente, que combina la responsabilidad en la gestión de las cuentas públicas con la visión de largo plazo de recuperar la solidez del Estado", expresó el economista.

Fuente: cooperativa.cl 

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