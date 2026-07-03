INDESPA INVITA A PARTICIPAR EN EL PRIMER CONCURSO NACIONAL DE MICRORRELATOS "MIL LETRAS, UNA CALETA"

La profesional de INDESPA Magallanes, Carla Mora, invitó a toda la comunidad a participar en la primera versión del concurso nacional de microrrelatos "Mil Letras, Una Caleta", iniciativa que busca rescatar y poner en valor la identidad, el patrimonio y las historias ligadas a la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala. La convocatoria fue presentada esta mañana durante el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, transmitido desde los estudios de Polar Comunicaciones.

Durante la entrevista, Mora explicó que el certamen nació en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Pesca Artesanal y permanecerá abierto hasta el 19 de julio, permitiendo que cualquier persona mayor de 18 años, chilena o residente en el país, pueda participar con un único microrrelato.

Antes de abordar el concurso, la profesional recordó el rol que cumple el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA), organismo presente en todas las regiones del país y orientado al fortalecimiento del sector pesquero artesanal.







"INDESPA es el Instituto de Desarrollo de la Pesca Sustentable y Acuicultura a Pequeña Escala. Estamos ubicados en todas las regiones de Chile y nos dedicamos principalmente al fomento de la pesca artesanal, ya sea vinculados a pescadores, buzos, recolectores, armadores y también los que realizan la actividad de acuicultura a pequeña escala", señaló Carla Mora.



Asimismo, destacó el trabajo coordinado que mantienen con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura para facilitar el acceso de los usuarios a las distintas convocatorias.







"Tenemos bastante apoyo también de Sernapesca con los colegas que trabajan en el área de pesca artesanal. Estamos bastante vinculados para que cuando los usuarios tengan estas convocatorias puedan tener ya todos sus documentos al día", indicó.



Respecto del concurso, Mora explicó que el objetivo es acercar a la ciudadanía al mundo de la pesca artesanal a través de la creación literaria, poniendo en valor las historias, el esfuerzo y la cultura que rodean a quienes viven del mar.







"Esta es el primer concurso que se realiza de microrrelatos que se llama 'Mil Letras, Una Caleta'. Comenzó el 29 de junio, que es cuando se celebra el Día de la Pesca Artesanal, y está abierto hasta el 19 de julio. En este caso está abierto a toda la ciudadanía. Pueden postular todos los usuarios, ya sea pescadores o no", comentó.



Los relatos deberán abordar temáticas relacionadas con la pesca artesanal o la acuicultura de pequeña escala, pudiendo incluir aspectos como la vida en el mar, las caletas, la identidad de los pescadores, los mitos marinos, el cuidado del océano o el esfuerzo diario de trabajadores y trabajadoras del sector.

Uno de los aspectos relevantes de las bases corresponde a la exigencia de presentar obras inéditas y elaboradas íntegramente por sus autores.







"Lo importante también es que solo puede tener una extensión de 1.000 caracteres, incluyendo los espacios, y siempre tiene que ser en español", explicó Mora.



Además, enfatizó que no se permitirá el uso de herramientas de inteligencia artificial, requisito que busca resguardar la creatividad y originalidad de cada participante.







"Queremos que la gente que tiene esta habilidad, por así decirlo, de hacer este tipo de literatura, postule. Es un solo microrrelato y obviamente evitando el uso de la inteligencia artificial, porque hoy en día igual se puede detectar el uso de esa aplicación", sostuvo.



La profesional recordó que las postulaciones se realizan completamente de manera digital a través del sitio web de INDESPA, donde también se encuentran disponibles las bases del concurso, el formulario de inscripción y toda la información necesaria para participar.

Finalmente, extendió una invitación a la comunidad de Magallanes y del resto del país a sumarse a esta primera experiencia literaria, destacando que los relatos seleccionados serán publicados por la institución y que los autores recibirán un reconocimiento por su participación.







"Esperemos que la convocatoria sea bastante alta y que aquí en la región aprovechemos todos los paisajes que tenemos y que la gente pueda enviar sus escritos. También considerar que, si son seleccionados, van a ser publicados en la página web y van a ser contactados por el servicio de comunicaciones de INDESPA", concluyó Carla Mora.



