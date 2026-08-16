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16 de agosto de 2026

CHILE Y MARRUECOS AVANZAN EN ACUERDO PARA FACILITAR EL COMERCIO DE ALIMENTOS

​El protocolo firmado entre el SAG y la autoridad sanitaria marroquí establece un marco de cooperación en materias sanitarias y fitosanitarias, mientras ambos países exploran un futuro acuerdo comercial.

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Chile y Marruecos dieron un nuevo paso para profundizar su relación comercial tras la firma de un protocolo entre el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria de los Productos Alimentarios de Marruecos (ONSSA). El acuerdo establece un marco de cooperación técnica en materias de cuarentena y sanidad vegetal y animal, y busca avanzar en la apertura sanitaria para productos chilenos.

El intercambio comercial entre ambos países alcanzó los US$80,3 millones durante 2025 y registra un crecimiento promedio de 25% en los últimos cinco años. De acuerdo con cifras del International Trade Centre, las exportaciones chilenas a Marruecos podrían aumentar en unos US$48 millones hacia 2030 si se profundizan las condiciones que favorecen el intercambio comercial.

Entre los productos chilenos que presentan posibilidades de crecimiento en ese mercado se encuentran nueces, kiwis, manzanas, paltas, peras, cerezas, uvas, pasas, ciruelas deshidratadas, berries congelados, almendras, duraznos, nectarines e higos. Más del 40% del potencial adicional estimado correspondería a productos agrícolas.

El protocolo forma parte de una agenda bilateral más amplia. En junio, ambos países suscribieron una declaración conjunta para comenzar conversaciones y explorar las condiciones para avanzar hacia un eventual acuerdo comercial. Además, ProChile realizó en Rabat una rueda de negocios que reunió a 16 empresas chilenas con más de 30 importadores, generando proyecciones de negocios por más de US$16,2 millones.

Marruecos cuenta con cerca de 40 millones de habitantes y es presentado por el Gobierno como un posible punto de entrada para productos chilenos hacia otros mercados africanos. Entre sus principales infraestructuras se encuentra el puerto Tánger Med, que mantiene conexiones con más de 180 puertos.


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CHILE OBTIENE SEDE REGIONAL DEL QUINTO AÑO POLAR INTERNACIONAL EN PUNTA ARENAS

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