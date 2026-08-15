FILOGENÉTICA GALÁCTICA: INVESTIGADORES CHILENOS ADAPTAN MÉTODOS DE LA BIOLOGÍA PARA RECONSTRUIR LA HISTORIA DE LAS GALAXIAS

Una investigación en la que participan astrónomos del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA) adaptó herramientas de la biología evolutiva para estudiar cómo las galaxias se forman y evolucionan. El trabajo fue liderado por Brian Tapia Contreras, investigador adscrito al CATA y estudiante de doctorado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, bajo la tutela de Patricia Tissera, directora del Centro y académica del Instituto de Astrofísica de la UC.

La metodología, denominada “filogenética galáctica”, utiliza las abundancias químicas presentes en las estrellas como un registro de las generaciones estelares anteriores. De acuerdo con la investigación, cada generación de estrellas modifica químicamente el gas que la rodea y las estrellas que se forman posteriormente incorporan parte de esa huella, permitiendo reconstruir una secuencia evolutiva a partir de la información química.

Para poner a prueba el método, el equipo desarrolló Origins, una simulación de una galaxia de disco similar a la Vía Láctea, que evoluciona durante 3.500 millones de años. El modelo permitió seguir el origen y transporte de 22 isótopos químicos y observar cómo distintos procesos físicos modificaban la distribución de estos elementos. La simulación utilizó, entre otros recursos, el clúster Geryon del CATA y el clúster Ladgerda.

Los investigadores aplicaron posteriormente el análisis a dos regiones de la galaxia simulada, con historias diferentes de formación estelar. Los árboles filogenéticos lograron distinguir ambas trayectorias: el anillo interior presentó estructuras más complejas, asociadas a un enriquecimiento químico más dinámico, mientras que el anillo exterior mostró una evolución más continua. El análisis también permitió identificar la huella producida por una barra galáctica sin utilizar información sobre la posición, edad o dinámica de las estrellas.

El estudio, publicado en Astronomy & Astrophysics, plantea que esta metodología puede complementar otras herramientas utilizadas en astronomía, especialmente ante el aumento de datos provenientes de grandes proyectos espectroscópicos. Los próximos pasos consideran probar la técnica en escenarios más complejos, incluyendo simulaciones con poblaciones estelares de distintos orígenes y posibles fusiones de galaxias.

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