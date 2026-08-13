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13 de agosto de 2026

MUNICIPIO DE CABO DE HORNOS ABRE PROCESO PARTICIPATIVO PARA ACTUALIZAR EL PLADECO 2026-2030

La participación estará abierta a toda la comunidad, sin restricciones, con el objetivo de recoger una mirada diversa y representativa del territorio.

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Con un video informativo, el municipio de Cabo de Hornos dio a conocer el inicio del proceso de actualización del Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO 2026-2030, e invitó a vecinos, organizaciones sociales, emprendedores y representantes de los distintos sectores de la comuna a participar activamente en su elaboración.

 
El Municipio de Cabo de Hornos inició oficialmente el proceso de actualización de su Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO 2026-2030, instrumento que establecerá la hoja de ruta para el desarrollo de la comuna durante los próximos cuatro años.

 
A través de un video informativo, la Municipalidad encabezada por el alcalde Patricio Fernández Alarcón explicó a la comunidad la importancia de este proceso e hizo un llamado a participar en las distintas instancias ciudadanas que contempla la elaboración del nuevo plan.

 
El PLADECO es el principal instrumento de planificación y gestión municipal y permitirá definir objetivos y ejes de acción para impulsar el desarrollo económico, ambiental, social y cultural de Cabo de Hornos. Su actualización contempla un proceso participativo que busca incorporar la visión de los propios habitantes de la comuna.

 
“Con tu participación, Cabo de Hornos crece” es el lema que acompaña este proceso, que considera talleres, encuestas, entrevistas, jornadas comunales y distintas instancias de participación ciudadana. La invitación es amplia y busca contar con una representación transversal de vecinos, organizaciones sociales y comunitarias.

 
En esta primera etapa se desarrollarán los talleres ciudadanos para la elaboración del diagnóstico comunal, programados entre el 17 y el 22 de agosto. Posteriormente se contempla una asamblea ciudadana para validar la imagen objetivo durante la segunda quincena de septiembre, talleres para definir la cartera de proyectos durante noviembre y una asamblea de validación y cierre durante la primera semana de diciembre.

 
En ese marco, el municipio convocó especialmente a emprendedores y representantes del sector PYME a participar del primer taller de participación ciudadana, que se realizará este lunes 17 de agosto, a las 18:30 horas, en el salón de la Primera Compañía de Bomberos.

 
Desde el municipio destacaron que el PLADECO trasciende a la actual administración comunal y busca construir una visión compartida de futuro para Cabo de Hornos, recogiendo tanto las necesidades actuales como las propuestas y aspiraciones de sus habitantes. El llamado es a que la comunidad no solo plantee soluciones a sus problemáticas, sino que también participe en la definición de la comuna que quiere construir para los próximos años.

 
La participación estará abierta a toda la comunidad, sin restricciones, con el objetivo de recoger una mirada diversa y representativa del territorio.

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