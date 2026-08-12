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12 de agosto de 2026

CONAF INFORMA QUE PUENTE DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE QUEDA INHABILITADO TRAS PRESENTAR DAÑOS EN SU ESTRUCTURA

Cabe señalar que esta infraestructura ya había presentado daños durante el año 2024 producto de los fuertes vientos registrados en la zona.

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La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes informa que el puente "Guardas", emplazado en el trayecto del circuito de montaña Macizo Paine, también conocido como circuito "O", presenta daños en su estructura, producto de un evento natural aún no determinado registrado en el sector, situación que impide actualmente su utilización.

Cabe señalar que esta infraestructura ya había presentado daños durante el año 2024 producto de los fuertes vientos registrados en la zona. En aquella oportunidad, el personal guardaparques de CONAF realizó un operativo de emergencia para efectuar reparaciones y permitir que la estructura se encontrara operativa previo al inicio de la temporada estival.

El puente "Guardas" corresponde al segundo puente habilitado en el trayecto entre el sector del campamento Paso y el refugio Grey, y forma parte de un conjunto de tres puentes colgantes existentes en este sector del Parque Nacional Torres del Paine. Estas estructuras tienen como principal objetivo facilitar el cruce de las quebradas presentes en el área.

A raíz de los daños constatados, CONAF ha determinado mantener el puente inhabilitado de manera preventiva, mientras se realizan las evaluaciones correspondientes y se gestionan las medidas necesarias para determinar el alcance de los daños y ejecutar las acciones que permitan su reparación.

El puente "Guardas" fue construido a comienzos del año 2015 por guardaparques de CONAF, bajo la supervisión y el apoyo de Richard y Cristine Braunlich, además de voluntarios de la fundación estadounidense Conservation VIP y guardaparques del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos.

Cabe señalar que actualmente el circuito Macizo Paine no se encuentra habilitado para el uso público, debido a la estacionalidad y a las condiciones propias del período invernal. Por lo anterior, la situación del puente no afecta actualmente el tránsito regular de visitantes por este circuito. 

La reapertura y las condiciones de operación del sector serán evaluadas oportunamente por CONAF, considerando las condiciones de seguridad y el estado de la infraestructura.
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