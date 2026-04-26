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26 de abril de 2026

CURSO INTERNACIONAL SOBRE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN EN ÁREAS PROTEGIDAS REUNIÓ A PROFESIONALES EN TORRES DEL PAINE

​La instancia convocó a participantes de Chile, Argentina y Perú, integrando formación teórica y práctica en uno de los territorios más emblemáticos de la Patagonia.

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Con la participación de profesionales de distintos países y guardaparques del Parque Nacional Torres del Paine, finalizó el curso internacional “Conservación y Restauración en Áreas Protegidas”. La actividad reunió a especialistas de Chile, Argentina y Perú, junto a representantes de la Reserva de Conservación Explora, en una instancia enfocada en la gestión de ecosistemas y fauna silvestre.

El programa, considerado único en Sudamérica, permitió combinar conocimientos teóricos y trabajo en terreno, abordando temáticas vinculadas a la conservación forestal, restauración ecológica y monitoreo de biodiversidad. Durante las jornadas, los participantes recorrieron diversos sectores del parque y analizaron tanto áreas en buen estado como zonas afectadas por incendios forestales.

Entre los contenidos desarrollados, destacó la restauración de bosques mediante reforestación con lenga, junto con enfoques sobre manejo del paisaje, gestión turística y seguimiento de fauna en la estepa patagónica. Estas experiencias permitieron profundizar en estrategias aplicadas directamente en el territorio.

La iniciativa contó con el patrocinio de la Universidad de Chile, el Instituto Forestal, la Universidad de Magallanes y CONAF, además del respaldo de organizaciones especializadas en restauración ecológica y conservación. Asimismo, diversas entidades colaboraron en la ejecución logística del curso.

Tras la evaluación positiva de esta edición, la organización confirmó nuevas versiones del programa, con una próxima convocatoria en Huinay durante septiembre de 2026 y una segunda edición en Torres del Paine prevista para abril de 2027.



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