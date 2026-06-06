ESPECIALISTAS ALERTAN QUE HASTA EL 16% DE LAS ESPECIES DE PLANTAS PODRÍA EXTINGUIRSE ANTES DE 2100

Dos investigaciones publicadas en la revista científica Science encendieron las alertas sobre el futuro de la biodiversidad vegetal a nivel mundial. Los estudios fueron analizados por académicos de la Universidad de Chile, quienes advierten que entre el 7% y el 16% de todas las especies de plantas del planeta podrían extinguirse antes del año 2100 como consecuencia del cambio climático.

La revisión fue realizada por Rosa Scherson y Federico Luebert, ambos pertenecientes a la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza. Según explican, los estudios analizados utilizaron extensas bases de datos globales para proyectar los efectos que tendrán las variaciones climáticas sobre miles de especies vegetales en distintas regiones del mundo.

Uno de los trabajos examinó cerca de 67 mil especies de plantas vasculares y concluyó que entre 35 mil y 50 mil especies podrían perder más del 90% de su hábitat durante las próximas décadas. Los investigadores señalan que la principal amenaza no es la dificultad de las plantas para desplazarse hacia nuevos territorios, sino la desaparición de las condiciones ambientales que permiten su supervivencia.

Un segundo estudio abordó el problema desde una perspectiva evolutiva y determinó que más del 21% de la historia evolutiva de las plantas con flores se encuentra en riesgo. Los autores identificaron casi 10 mil especies prioritarias para la conservación debido a que representan una parte significativa de la diversidad evolutiva acumulada durante millones de años.

Los especialistas advirtieron que la pérdida de especies vegetales puede tener consecuencias directas sobre los ecosistemas, la seguridad alimentaria y el acceso a recursos fundamentales para las sociedades humanas. Además, recordaron que solo el 18% de las plantas conocidas ha sido evaluado por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por lo que el alcance real de la crisis podría ser incluso mayor.

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