INVESTIGACIÓN ADVIERTE SOBRE PLANTAS TÓXICAS PRESENTES EN EL PAÍS

Una investigación desarrollada por Bastián Caro Moreira, estudiante de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, analizó la presencia de plantas tóxicas nativas y endémicas del país con el objetivo de aportar antecedentes científicos para la prevención de intoxicaciones y el fortalecimiento de la información sanitaria disponible. El trabajo fue realizado junto a la académica Gabriela Valenzuela Barra y la Dra. Mirtha Parada Valderrama, del Instituto de Salud Pública (ISP).

La memoria de título identificó y documentó 16 especies vegetales con antecedentes de toxicidad, incorporando información botánica, química, toxicológica y regulatoria. Entre ellas destacan el palán-palán (Nicotiana glauca), asociado a un caso de intoxicación fatal ocurrido en Chile en 2025, y el matarratones (Coriaria ruscifolia), planta históricamente utilizada como raticida debido a la presencia de compuestos tóxicos que pueden resultar peligrosos para las personas.

Según explicó el investigador, muchas de estas especies se encuentran ampliamente distribuidas en distintas zonas del territorio nacional, especialmente en la zona centro-norte. En ese contexto, advirtió que representan un riesgo potencial para la salud pública, particularmente cuando existe desconocimiento sobre sus efectos tóxicos o se produce un consumo accidental.

El estudio también plantea la necesidad de actualizar y fortalecer los antecedentes toxicológicos disponibles en el país. Caro indicó que si bien el listado de plantas tóxicas elaborado por el Instituto de Salud Pública mantiene vigencia, es importante continuar incorporando nueva evidencia científica y revisar periódicamente la información existente para respaldar eventuales modificaciones regulatorias.

La académica Gabriela Valenzuela destacó que la investigación aporta evidencia relevante para la protección de la salud pública y valoró la colaboración entre la Universidad de Chile y el ISP. Asimismo, señaló que el trabajo permite avanzar en el conocimiento de especies vegetales chilenas con potencial riesgo toxicológico y contribuir a una mejor prevención de intoxicaciones en la población.

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