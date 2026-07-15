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15 de julio de 2026

PDI DETUVO EN PUNTA ARENAS A MUJER INVESTIGADA POR ROBOS CON VIOLENCIA TRAS CONCERTAR CITAS CON SUS VÍCTIMAS

Este miércoles, la mujer fue formalizada y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva. Se fijó un plazo de 80 días de investigación.

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Un exhaustivo proceso investigativo desarrollado por detectives de la Brigada de Robos (BIRO) Punta Arenas, en coordinación con la Fiscalía, permitió identificar y detener a una mujer chilena, de 31 años, imputada por cuatro delitos de robo con violencia cometidos en la capital regional mediante un mecanismo que consistía en provocar la pérdida de conciencia de sus víctimas para posteriormente sustraer diversas especies.

Al respecto, el Subprefecto Gerardo Álvarez, jefe de la BIRO Punta Arenas, señaló: “En esta investigación pudimos establecer que la imputada actuaba bajo un mismo modus operandi: contactaba a sus víctimas a través de redes sociales, concertaba encuentros en sus domicilios y, una vez en el lugar, luego de compartir una cerveza o jugo, les suministraba mediante engaño una sustancia en el mismo bebestible, que les provocaba la pérdida de conciencia. Aprovechando esa condición de vulnerabilidad, sustraía diversas especies para posteriormente darse a la fuga. Gracias a las diligencias investigativas desarrolladas por los detectives fue posible identificarla y posicionarla en cada uno de los sitios del suceso.”

Las diligencias permitieron establecer que la mujer habría actuado en solitario. Mediante el análisis de información, revisión de cámaras de vigilancia, empadronamientos y reconocimientos fotográficos, los detectives lograron posicionarla en los distintos sitios del suceso y vincularla con cuatro delitos de similares características.

Como parte de las primeras diligencias investigativas, el pasado 9 de julio fue detenido un hombre por el delito flagrante de receptación, luego de establecerse que había adquirido un teléfono celular sustraído a una de las víctimas.

Posteriormente, en coordinación con la Fiscalía Local de Punta Arenas, detectives de la BIRO ejecutaron la orden de detención y una orden de entrada y registro en dos domicilios vinculados a la imputada. En los procedimientos se incautó evidencia de interés para la investigación y se recuperaron especies relacionadas con los delitos indagados, avaluadas en aproximadamente 15 millones de pesos.

Asimismo, durante los allanamientos se incautaron $1.356.000 en dinero en efectivo, una pistola de aire comprimido y 13,29 gramos de cannabis. Además, se encontraron otras especies cuyo origen no pudo ser acreditado, por lo que continúan las diligencias para establecer si corresponden a otros delitos aún no denunciados.

Este miércoles, la mujer fue formalizada y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva. Se fijó un plazo de 80 días de investigación.

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