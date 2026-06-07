PDI DESCARTA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN MUERTE DE CONDUCTOR DE TAXI COLECTIVO

La madrugada de este viernes, detectives de la Brigada de Homicidios de Punta Arenas concurrieron a un procedimiento por el hallazgo del cuerpo de un hombre de 66 años, por instrucción del fiscal de turno. El hecho quedó al descubierto luego de que equipos de emergencia acudieran a un sector residencial de la capital regional.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones, el examen externo realizado por el médico criminalista no evidenció lesiones atribuibles a la participación de terceras personas. Asimismo, se estimó una data de muerte aproximada de entre cuatro y cinco horas.

Las diligencias permitieron establecer que la víctima se desempeñaba como conductor de taxi colectivo y que, al momento de los hechos, se encontraba trasladando a una pasajera. Según la investigación, durante el recorrido se desvió hasta el pasaje Retiro, donde manifestó sentirse mal de salud.

En ese contexto, el conductor habría entregado su teléfono celular a la pasajera para que contactara a sus familiares. Ante la falta de respuesta inmediata, se solicitó la presencia del SAMU, cuyos funcionarios realizaron maniobras de reanimación, las que no lograron revertir la emergencia, constatándose posteriormente su fallecimiento.

La PDI informó que, de manera preliminar, la muerte podría estar asociada a un evento cardiovascular. No obstante, la causa exacta será determinada por el Servicio Médico Legal mediante la autopsia de rigor.

​

