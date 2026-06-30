Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

30 de junio de 2026

TRES DENUNCIAS Y UN DETENIDO TRAS FISCALIZACIÓN EN PUNTA ARENAS

El Servicio Nacional de Migraciones, en coordinación con la PDI, desarrolló un operativo de fiscalización migratoria en Punta Arenas para reforzar el control del cumplimiento de la normativa vigente y fortalecer la seguridad en la región.

sermigapuntaarenas

El Servicio Nacional de Migraciones, en coordinación con la PDI, desarrolló un operativo de fiscalización migratoria en Punta Arenas para reforzar el control del cumplimiento de la normativa vigente y fortalecer la seguridad en la región.

Los equipos consultaron a 39 personas y fiscalizaron a 21 ciudadanos extranjeros. Del total, 9 eran colombianos, 8 venezolanos, 2 peruanos y 1 argentino.

Durante el procedimiento, los fiscalizadores cursaron tres denuncias administrativas. Una correspondió a un ciudadano extranjero que mantenía su residencia vencida y trabajaba sin autorización. Además, los equipos denunciaron a un ciudadano colombiano por registrar antecedentes de detención por comisión de delito en Chile.

La PDI detuvo a un ciudadano colombiano que mantenía una orden judicial vigente por el delito de amenazas simples contra personas, emitida en 2026 por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

El Servicio Nacional de Migraciones continuará desarrollando fiscalizaciones junto a las policías y otras instituciones del Estado para fortalecer el cumplimiento de la legislación migratoria, detectar infracciones y contribuir a la seguridad de la comunidad.

mallchino

SERNAC INICIA FISCALIZACIÓN A MALLS CHINOS EN TODO EL PAÍS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL CONSUMIDOR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

KAST RESPALDA LEGISLAR “LEY ALEJANDRO” Y ANUNCIA REUNIÓN CON FAMILIAS DE VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS

Leer Más

El Mandatario afirmó que el Ejecutivo está preparando alternativas para enfrentar delitos cometidos por jóvenes instrumentalizados por el crimen organizado. Además, mencionó brevemente la ley de reconstrucción y aseguró que se reforzará el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas para Magallanes.

El Mandatario afirmó que el Ejecutivo está preparando alternativas para enfrentar delitos cometidos por jóvenes instrumentalizados por el crimen organizado. Además, mencionó brevemente la ley de reconstrucción y aseguró que se reforzará el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas para Magallanes.

Kast
nuestrospodcast
calleerrazuriz

CONCEJAL GERMÁN FLORES LLAMA A RECUPERAR CALLE ERRAZURIZ PARA EL COMERCIO Y LA COMUNIDAD

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
XE 5

ARTESANÍA, GASTRONOMÍA Y MÚSICA EN VIVO DAN VIDA A LA XIII EXPO INDÍGENA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
seremi de energía

SEREMI DE ENERGÍA FINALIZA RECORRIDO POR MAGALLANES PARA REVISAR LAS PRIORIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino 336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
1

MESA REGIONAL DE MEDIACIÓN DESTACÓ AVANCES DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA PARA ADOLESCENTES EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250