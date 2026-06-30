TRES DENUNCIAS Y UN DETENIDO TRAS FISCALIZACIÓN EN PUNTA ARENAS

El Servicio Nacional de Migraciones, en coordinación con la PDI, desarrolló un operativo de fiscalización migratoria en Punta Arenas para reforzar el control del cumplimiento de la normativa vigente y fortalecer la seguridad en la región.

Los equipos consultaron a 39 personas y fiscalizaron a 21 ciudadanos extranjeros. Del total, 9 eran colombianos, 8 venezolanos, 2 peruanos y 1 argentino.

Durante el procedimiento, los fiscalizadores cursaron tres denuncias administrativas. Una correspondió a un ciudadano extranjero que mantenía su residencia vencida y trabajaba sin autorización. Además, los equipos denunciaron a un ciudadano colombiano por registrar antecedentes de detención por comisión de delito en Chile.

La PDI detuvo a un ciudadano colombiano que mantenía una orden judicial vigente por el delito de amenazas simples contra personas, emitida en 2026 por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

El Servicio Nacional de Migraciones continuará desarrollando fiscalizaciones junto a las policías y otras instituciones del Estado para fortalecer el cumplimiento de la legislación migratoria, detectar infracciones y contribuir a la seguridad de la comunidad.