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28 de junio de 2026

BÁRBARA HERNÁNDEZ RECIBIÓ EL RECONOCIMIENTO AL ESPÍRITU ANTÁRTICO 2026

​La destacada nadadora chilena fue distinguida en Explorers House por su trayectoria en aguas gélidas y su aporte a la promoción de la conciencia ambiental, en una jornada que también incluyó su participación en el Chapuzón del Estrecho 2026.

BÁRBARA HERNÁNDEZ

La nadadora chilena Bárbara Hernández, conocida como la "Sirena de Hielo", recibió este sábado el Reconocimiento al Espíritu Antártico 2026 durante una ceremonia realizada en Explorers House, en Punta Arenas. La distinción destaca su trayectoria deportiva y su compromiso con la protección de los ecosistemas, además de sus logros en aguas gélidas, incluyendo cuatro récords Guinness obtenidos en Magallanes.

Durante la actividad, Hernández valoró el significado de recibir este reconocimiento en la región. "Recibir esta distinción en este territorio tiene un significado muy especial para mí", señaló la deportista, quien ha desarrollado parte importante de sus desafíos deportivos en el extremo sur del país.

Desde Fundación Antártica21 destacaron que el reconocimiento busca relevar valores como la superación personal, la conciencia ambiental y el respeto por los ecosistemas más frágiles del planeta. El director ejecutivo de la institución, Edgardo Vega, indicó que la visita de la nadadora representa una oportunidad para inspirar a nuevas generaciones y demostrar que es posible alcanzar metas de alto nivel desde Chile.

Tras la ceremonia, Bárbara Hernández también participó en el Chapuzón del Estrecho 2026, sumándose a miles de personas que protagonizaron una nueva edición de esta tradicional actividad de las Invernadas de Punta Arenas.


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BÁRBARA HERNÁNDEZ RECIBIRÁ EL RECONOCIMIENTO ESPÍRITU ANTÁRTICO 2026 EN PUNTA ARENAS

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