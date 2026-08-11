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11 de agosto de 2026

CONAF INVITA A EXPONER EN SEMINARIO SOBRE CÁMARAS TRAMPA EN MAGALLANES

CONAF priorizará el orden de postulación y se avisará mediante correo electrónico a los expositores seleccionados.

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Desde la semana pasada, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes abrió la convocatoria para quienes deseen participar como expositores en el seminario "Monitoreo con cámaras trampa en los ecosistemas de la región de Magallanes y sus áreas protegidas" el cual se realizará el próximo viernes 28 de agosto durante toda la mañana en el Auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes.

Por tal motivo, CONAF a través de su sección de conservación de la diversidad biológica del Departamento de Áreas Protegidas (DASP) realiza este llamado a instituciones públicas y privadas, ONGs, consultoras y personas naturales que se encuentren o hayan realizado trabajos con cámaras trampa en distintos puntos del territorio regional para que participen en el seminario E intercambien experiencias entre los mismos expositores.

Para participar como expositor debe postular ingresando al link https://forms.gle./qYpDj6owCT4H8CQn9

CONAF priorizará el orden de postulación y se avisará mediante correo electrónico a los expositores seleccionados.

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SEMINARIO SOBRE EL ROL DEL REWILDING PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN PUNTA ARENAS

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