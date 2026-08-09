BLOQUE PRODUCTIVO DE ÚLTIMA ESPERANZA EXIGE INFORMACIÓN SOBRE OBRAS DEL AERÓDROMO TENIENTE JULIO GALLARDO

Las 23 organizaciones que integran el Bloque Productivo de la Provincia de Última Esperanza acordaron intensificar las gestiones relacionadas con las obras de mejoramiento del Aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales. La decisión se tomó luego de que, según señalaron, aún no se les haya entregado el informe técnico de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) comprometido por las autoridades regionales.

De acuerdo con el bloque, el documento tampoco habría sido puesto en conocimiento de las aerolíneas ni de las municipalidades de Puerto Natales y Torres del Paine. Las organizaciones sostienen que requieren conocer los antecedentes técnicos de la programación de las obras debido a sus posibles efectos sobre la conectividad aérea y la actividad económica de la provincia.

Frente a esta situación, el Bloque Productivo solicitó una reunión presencial con la Delegada Presidencial Regional en Puerto Natales. Las organizaciones plantearon que en dicha instancia se presenten alternativas que permitan compatibilizar las obras de mejoramiento y la seguridad operacional con la continuidad de la conectividad aérea durante el período de mayor actividad económica de Última Esperanza.

Pablo Ampuero, integrante del bloque, señaló que esperan conocer los fundamentos técnicos de la programación y sostuvo que también deben considerarse los efectos económicos y sociales asociados a la conectividad aérea. Las organizaciones reiteraron que no se oponen a las obras, sino que solicitan que sean ejecutadas oportunamente y con medidas que eviten afectar la actividad económica de la provincia.

El Bloque Productivo acordó que, si no existen avances concretos o alternativas antes del 15 de agosto, iniciará una segunda etapa de gestiones a nivel nacional. Además, representantes de las organizaciones proyectan viajar a Santiago y Valparaíso para reunirse con autoridades nacionales, mientras esperan recibir alternativas concretas antes del 10 de agosto.

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