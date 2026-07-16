PDI Y ARMADA DETIENEN EN ÚLTIMA ESPERANZA A PRÓFUGO VINCULADO A HOMICIDIO E INCENDIOS EN CAÑETE

Un operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI) y la Armada de Chile permitió la detención de un hombre de 41 años que se mantenía prófugo de la justicia y que es investigado por su presunta vinculación con diversos delitos violentos ocurridos en la macrozona sur, entre ellos el homicidio de Moisés Orellana y ataques incendiarios registrados en la comuna de Cañete, en la provincia de Arauco. El procedimiento se desarrolló en el sector del golfo Almirante Montt, cercano a Puerto Natales, en la provincia de Última Esperanza.

La detención fue posible gracias a labores de inteligencia policial y análisis de información realizadas por detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Puerto Natales, en coordinación con personal de la Policía Marítima. Según informó el prefecto Pablo Merino, jefe (s) de la Región Policial de Magallanes, el detenido estaría vinculado a la organización Resistencia Mapuche Lafkenche, investigada por la Fuerza de Tarea Arauco de la PDI en coordinación con el Ministerio Público.

El operativo contempló el despliegue de la Lancha de Servicio General de Puerto Natales, la unidad marítima LSR 4422 y un binomio canino de la Capitanía de Puerto. El gobernador marítimo de Punta Arenas, capitán de navío litoral Francisco Arias Larraín, señaló que la intervención se realizó en el marco de la Mesa de Seguridad y del inicio de la temporada de centolla, con la participación de la PDI, la Policía Marítima y Sernapesca.

El seremi de Seguridad Pública de Magallanes, Ronald López, destacó que el procedimiento refleja el trabajo coordinado entre las instituciones para enfrentar el crimen organizado y fortalecer el control de rutas críticas. Asimismo, indicó que este tipo de acciones buscan impedir que personas con órdenes de detención vigentes evadan la acción de la justicia.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales. Su detención fue ampliada hasta este viernes, jornada en la que se realizará, de forma telemática, la audiencia ante el Juzgado de Garantía de Cañete.





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