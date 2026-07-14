PDI DESTACÓ OPERATIVOS MIGRATORIOS, INVESTIGACIONES PREMIADAS Y PROCESO DE ADMISIÓN PARA AGENTES POLICIALES

El trabajo operativo, investigativo y formativo de la Policía de Investigaciones de Chile en Magallanes fue abordado en una nueva edición de Conexión PDI, programa conducido por María Alejandra Cárdenas en Polar Comunicaciones.

Durante el espacio se revisaron procedimientos recientes desarrollados en la región, entre ellos la incautación de 321 gramos de resina de cannabis por parte del equipo MT0 de Punta Arenas, además de la detención en Puerto Natales de un hombre y una mujer vinculados a hurtos en locales comerciales mediante el uso de bolsas acondicionadas con papel aluminio para inhibir alarmas.

El invitado principal fue el prefecto Pablo Merino Campos, jefe de la Prefectura Provincial Magallanes, quien destacó el trabajo interagencial que realiza la PDI junto a Carabineros y la Armada, especialmente en materia de fiscalización migratoria y seguridad territorial. Según explicó, entre enero y mayo se realizaron 27 operativos, con más de 700 personas extranjeras fiscalizadas y 11 expulsiones, principalmente asociadas a causas judiciales por drogas.

Merino también abordó la presencia institucional en zonas extremas, destacando el aumento de dotación en la Provincia Antártica y la futura habilitación de un cuartel propio en Puerto Williams. Asimismo, se refirió al trabajo desarrollado en Tierra del Fuego en materias como el combate al abigeato.

En el marco del aniversario institucional, el prefecto valoró la Cuenta Pública regional como un ejercicio de transparencia hacia la comunidad. Además, relató el significado personal y familiar de recibir la condecoración por 30 años de servicio, señalando que la carrera policial representa un estilo de vida que requiere vocación, compromiso y apoyo familiar.

El programa también destacó dos investigaciones premiadas a nivel nacional. La Brigada de Homicidios de Punta Arenas fue reconocida por resolver un homicidio ocurrido en el barrio Esmeralda, vinculado a una “quitada de droga” asociada al crimen organizado. En tanto, la Brigada de Lavado de Activos fue distinguida por la operación “Sares del Contrabando”, que permitió desarticular una asociación criminal e incautar más de 100 mil cajetillas de cigarrillos, además de inmuebles y vehículos.

En el segundo bloque se abordó el proceso de admisión 2027 para agentes policiales, cuyas postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de julio. Merino explicó que los agentes cumplen funciones operativas en brigadas especializadas, recolección de evidencia, guías caninos y protección de personas importantes, entre otras labores.

La formación tiene una duración de dos años: el primero bajo régimen de internado en Talcahuano y el segundo mediante práctica profesional y clases online. Entre los requisitos se encuentran ser chileno, tener entre 18 y 30 años al inicio de la formación, contar con licencia de conducir clase B o profesional, antecedentes intachables y salud compatible. La inscripción y formación no tienen costo para quienes postulan.

Finalmente, se entregaron recomendaciones para que la comunidad pueda identificar correctamente a funcionarios de la PDI. La placa de servicio es plateada para detectives y dorada para agentes policiales, ambas en portaplacas burdeos, mientras que la tarjeta de identificación debe incluir fotografía, cargo, nombre, número de serie coincidente con la placa y código QR.



