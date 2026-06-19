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19 de junio de 2026

PLAZA DE ARMAS DE PUNTA ARENAS SE ILUMINA DE AZUL POR EL 93° ANIVERSARIO DE LA PDI

Esta iniciativa impulsada por la institución policial contó también con la colaboración de la Municipalidad de Punta Arenas, que también iluminó de azul su edificio consistorial, adhiriendo a esta significativa conmemoración.

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​De manera inédita, el monumento a Hernando de Magallanes, ubicado en la Plaza de Armas de Punta Arenas, se iluminó de azul en el marco de la conmemoración del 93° aniversario de la Policía de Investigaciones de Chile.

La especial intervención lumínica tiñó de azul el principal punto turístico de la capital regional, transformándose en un reconocimiento a la labor que día a día desarrollan los detectives con vocación de servicio y compromiso por la seguridad y la justicia, especialmente de quienes habitan el extremo austral.

Esta iniciativa impulsada por la institución policial contó también con la colaboración de la Municipalidad de Punta Arenas, que también iluminó de azul su edificio consistorial, adhiriendo a esta significativa conmemoración.

REUNIÓN CON SERVICIO SALUD MAGALLANES (1)

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AMANECERES DE INVIERNO TIÑEN DE ROSADO Y ROJO LOS CIELOS DE PUNTA ARENAS

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SEREMI DE ECONOMÍA ABORDÓ INVERSIÓN, TURISMO Y CONECTIVIDAD COMO DESAFÍOS PARA MAGALLANES

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