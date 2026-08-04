PRESIDENTE PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO JOHANNES KAISER DEFIENDE INDULTO A CARABINEROS Y CUESTIONA LAS PENSIONES DE GRACIA OTORGADAS A CONDENADOS POR EL ESTALLIDO

El presidente nacional del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, realizó este martes un amplio análisis del escenario político nacional durante una entrevista concedida al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde abordó el trabajo legislativo de su colectividad, la evaluación de los primeros meses del Gobierno, la reconstrucción económica, la seguridad pública, la situación internacional y la importancia estratégica de la Antártica.



Al iniciar la conversación, Kaiser destacó el proceso de consolidación interna que ha experimentado el Partido Nacional Libertario desde su creación, señalando que la colectividad ha fortalecido tanto su estructura orgánica como su trabajo parlamentario.



"Yo creo que tenemos un trabajo legislativo que ha sido que ha estado bastante bien consolidado, hemos sido respaldo para lo que ha sido el tema del proyecto reconstrucción que esperamos que ahora empiece a tener un impacto económico positivo, apenas sea promulgado en el bolsillo de nuestros compatriotas", afirmó.



El presidente nacional del Partido Nacional Libertario también resaltó otras iniciativas impulsadas por su bancada, entre ellas el proyecto de indulto para carabineros condenados por hechos ocurridos durante el estallido social.



"Hemos ido impulsando una serie de iniciativas, entre otros, el proyecto de ley de indulto general para los carabineros condenados en el marco de lo que fue la insurrección de octubre del 2019. Hemos estado empujando una serie de iniciativas, la verdad, que creemos pueden llegar en algún momento a buen puerto y que pueden ir mejorando de esta manera, tanto la seguridad como el funcionamiento institucional de nuestro país", sostuvo.



Respecto de la relación con el resto de los partidos de oposición, Kaiser afirmó que las diferencias del Partido Nacional Libertario con otras fuerzas de derecha responden principalmente a visiones ideológicas y no a calificativos políticos.



"Nosotros partimos de la premisa de que hay diferencias ideológicas... nos hacemos cargo de que tenemos diferencias en materia de cómo entendemos el país y de cómo entendemos también que hay que solucionar ciertos problemas. Me parece que eso es más productivo y más constructivo que simplemente colocar un adjetivo o un mote", indicó.



En ese contexto, ejemplificó esas diferencias con la propuesta de indulto a funcionarios policiales procesados tras el estallido social.



"Nosotros creemos que ahí hay una falta de comprensión por parte de una parte del sistema político respecto de la importancia psicológica que tiene que muchos carabineros que están procesados y algunos condenados... reciban una solución de Estado. A diferencia de lo que hizo el señor Gabriel Boric, que salió a indultar delincuentes... y los que los mandaron por ley a reprimir eso terminaron presos", manifestó.



Evaluación del Gobierno



Consultado por la instalación de la actual administración y los cambios registrados en el gabinete y en las secretarías regionales ministeriales, Kaiser estimó que las modificaciones forman parte del funcionamiento habitual del aparato estatal y que el principal desafío se encuentra en el plano político y comunicacional.



"El problema no está en cometer un error. El problema sería persistir en el error en una persona que no está dando el ancho. A mí lo que me complica son otros temas, son temas más de toma de decisión política a otro nivel", señaló.



Asimismo, consideró que el Ejecutivo aún enfrenta dificultades para comunicar adecuadamente sus avances.



"Yo creo que uno de los grandes desafíos que enfrenta toda formación política y todo gobierno siempre es el tema de cómo comunicar lo que está haciendo", expresó.



En esa línea, agregó que gobernar requiere algo más que una buena administración.



"El gobierno no es solamente administrar las cosas, no es tampoco solamente mostrar buenos resultados o mejores resultados que el anterior... también tiene que llevar de la mano una épica, una épica nacional, de construcción y de aplicación de poder. Y eso es ahí donde se agota un poco lo técnico y falta lo épico", afirmó.



Reconstrucción nacional y desarrollo económico



Sobre el denominado Plan de Reconstrucción Nacional, Kaiser manifestó su confianza en que las medidas económicas generarán efectos positivos sobre la actividad productiva.



"No creo que sea una apuesta, creo que va a impactar positivamente. No existe algo así como un país donde tú subes los impuestos y aumenta la actividad económica... entonces el proceso inverso se supone que va a reactivar la actividad económica", indicó.



También sostuvo que el proceso debe complementarse con reformas laborales y una modernización del Estado.



"Esperamos ahorro fiscal en términos de ir despidiendo personal sobrante o innecesario y ahí no contratar a nuevo, no contratar a los amigos, y hacerse cargo de la necesaria modernización del Estado. ¿Para qué? Para que sirva a la gente y no sirva solamente a un grupo de burócratas", sostuvo, agregando que existen numerosos funcionarios públicos que realizan "un trabajo encomiable".



Antártica y proyección estratégica



Uno de los temas abordados fue la política antártica. Kaiser valoró el interés del Gobierno por fortalecer la presencia chilena en el continente blanco, aunque planteó que se requiere una estructura ejecutiva dedicada exclusivamente a esa tarea.



"A mí me gustaría que nombren a un encargado de desarrollar todos los proyectos que son necesarios para tener la logística y para tener la infraestructura que se requiera para poder proyectar nuestra soberanía sobre la Antártica", afirmó.



El presidente nacional del Partido Nacional Libertario sostuvo que Chile debe acelerar las inversiones en infraestructura para enfrentar los desafíos futuros.



"¿Dónde está la estructura portuaria puntarenense?... Los argentinos nos dan cancha, tiro y lado. Y, en ese sentido, tenemos que hacer mucho, mucho para recuperar posiciones. Y yo diría que ya estamos tarde", advirtió.



Relaciones internacionales y aranceles de Estados Unidos



En materia internacional, Kaiser analizó la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a productos chilenos y sostuvo que el país enfrenta un escenario complejo debido a la disputa económica entre Washington y Beijing.



"Me da realmente la impresión con estas decisiones de Estados Unidos que lo que quiere hacer Estados Unidos es más bien consolidar una zona económica exclusiva... obligando a los países más pequeños a decidirse entre los Estados Unidos y su competitividad principal que es China, lo cual no es necesariamente en beneficio o en interés de Chile", afirmó.



Asimismo, cuestionó la justificación entregada para la aplicación de los gravámenes.



"No existe en Chile trabajo esclavo. Punto, no existe... He encontrado un pretexto. Eso es un pretexto. ¿Qué es lo que realmente quieren? Bueno, eso va a ser algo que hay que descubrir probablemente nuestra diplomacia", señaló.



Debate valórico e indulto a carabineros



Durante la parte final de la entrevista, el presidente del Partido Nacional Libertario abordó el proyecto "Escucha tu Corazón", la legislación sobre aborto y la propuesta de indulto a carabineros.



Respecto de este último punto, sostuvo:



"La democracia en Chile hace seis o siete años atrás la salvó Carabinero, la salvaron los carabineros con sus cuerpos, con su salud y algunos de ellos con su libertad. Salieron mandatados por el Estado de Chile a contener hordas de delincuentes... Los delincuentes están con pensiones de gracia".







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