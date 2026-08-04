MÁS DE 680 ESTUDIANTES PARTICIPARÁN EN "TOMASINO POR UN DÍA", INICIATIVA QUE ABRE LAS PUERTAS DE SANTO TOMÁS A LA EDUCACIÓN MEDIA

En el marco del Mes de la Educación Técnico Profesional, Santo Tomás Punta Arenas desarrolla la actividad "Tomasino por un Día", iniciativa que entre el 3 y el 6 de agosto reunirá a 680 estudiantes de diez establecimientos educacionales de Punta Arenas, quienes vivirán una experiencia práctica de educación superior antes de definir su futuro académico.



La jornada del miércoles 5 de agosto desde las 10.30hrs en mejicana #665 reunirá a 155 estudiantes del Liceo Politécnico y del Liceo María Behety, quienes participarán en talleres prácticos e interactivos, recorrerán laboratorios y conocerán la oferta académica de Santo Tomás mediante la metodología de aprender haciendo.



Durante la visita, los estudiantes podrán conocer las áreas de:



Turismo y Gastronomía.

Topografía.

Deportes.

Técnico en Veterinaria y Producción Pecuaria.

Técnico en Educación Parvularia.

Servicio Social.

Técnico en Enfermería.

Administración.



Además de las actividades prácticas, los asistentes recorrerán distintos espacios de la sede, recibirán orientación vocacional de docentes y directores de área, y podrán resolver dudas sobre admisión, becas, gratuidad y otros beneficios estudiantiles.



Paralelamente, en el patio techado se desarrollará una Feria de Servicios, con información sobre Biblioteca, Formación e Identidad, Centro de Aprendizaje, Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) y programas de apoyo en bienestar y salud mental.



Oportunidades para la cobertura



Participación de 155 estudiantes de enseñanza media durante la jornada.

Talleres prácticos y actividades en laboratorios de distintas carreras.

Recorridos guiados por la sede y Feria de Servicios.

Vocerías de autoridades institucionales, docentes y estudiantes.

Imágenes de experiencias prácticas desarrolladas en salas y laboratorios.

