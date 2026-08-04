4 de agosto de 2026
MÁS DE 680 ESTUDIANTES PARTICIPARÁN EN "TOMASINO POR UN DÍA", INICIATIVA QUE ABRE LAS PUERTAS DE SANTO TOMÁS A LA EDUCACIÓN MEDIA
Este miércoles 5 de agosto desde las 10.30hrs en sede mejicana #665
En el marco del Mes de la Educación Técnico Profesional, Santo Tomás Punta Arenas desarrolla la actividad "Tomasino por un Día", iniciativa que entre el 3 y el 6 de agosto reunirá a 680 estudiantes de diez establecimientos educacionales de Punta Arenas, quienes vivirán una experiencia práctica de educación superior antes de definir su futuro académico.
La jornada del miércoles 5 de agosto desde las 10.30hrs en mejicana #665 reunirá a 155 estudiantes del Liceo Politécnico y del Liceo María Behety, quienes participarán en talleres prácticos e interactivos, recorrerán laboratorios y conocerán la oferta académica de Santo Tomás mediante la metodología de aprender haciendo.
Durante la visita, los estudiantes podrán conocer las áreas de:
Turismo y Gastronomía.
Topografía.
Deportes.
Técnico en Veterinaria y Producción Pecuaria.
Técnico en Educación Parvularia.
Servicio Social.
Técnico en Enfermería.
Administración.
Además de las actividades prácticas, los asistentes recorrerán distintos espacios de la sede, recibirán orientación vocacional de docentes y directores de área, y podrán resolver dudas sobre admisión, becas, gratuidad y otros beneficios estudiantiles.
Paralelamente, en el patio techado se desarrollará una Feria de Servicios, con información sobre Biblioteca, Formación e Identidad, Centro de Aprendizaje, Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) y programas de apoyo en bienestar y salud mental.
Oportunidades para la cobertura
Participación de 155 estudiantes de enseñanza media durante la jornada.
Talleres prácticos y actividades en laboratorios de distintas carreras.
Recorridos guiados por la sede y Feria de Servicios.
Vocerías de autoridades institucionales, docentes y estudiantes.
Imágenes de experiencias prácticas desarrolladas en salas y laboratorios.
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Se trata de cuatro casas reparadas y acondicionadas por el Servicio de Vivienda y Urbanización antes de ser asignadas a sus nuevos beneficiarios, conforme al orden de prelación establecido para el programa de comodatos.
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