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1 de agosto de 2026

REWILDING CHILE, UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO Y ONG RANITA DE DARWIN FIRMAN ACUERDO PARA CONSERVAR ANFIBIOS EN LA PATAGONIA

​El convenio contempla investigación, monitoreo y acciones de conservación en parques nacionales de la Ruta de los Parques, con especial foco en la ranita de Darwin, una de las especies más amenazadas de Chile.

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Fundación Rewilding Chile, la Universidad Andrés Bello (UNAB) y la ONG Ranita de Darwin suscribieron un convenio de colaboración para fortalecer la conservación de los anfibios patagónicos, con especial énfasis en la ranita de Darwin. La iniciativa busca ampliar los esfuerzos de investigación y protección de esta especie, presente en la zona centro-sur de Chile y Argentina.

La ranita de Darwin enfrenta diversas amenazas, entre ellas la pérdida y fragmentación de su hábitat, los incendios forestales, el cambio climático y la quitridiomicosis, una enfermedad fúngica que afecta su piel y compromete sus funciones vitales. La especie fue registrada por primera vez por Charles Darwin hace casi dos siglos y es considerada una de las más amenazadas del país.

El convenio permitirá desarrollar campañas de investigación y monitoreo en parques nacionales de la Ruta de los Parques, además de promover el intercambio de información científica, la realización de capacitaciones y la utilización de herramientas tecnológicas para el estudio de las poblaciones y sus hábitats. Estas acciones se sumarán al trabajo que Rewilding Chile ya desarrolla en los parques nacionales Pumalín Douglas Tompkins y Corcovado.

Las instituciones también proyectan impulsar iniciativas en concordancia con la Estrategia Binacional de Conservación y el Plan RECOGE de las Ranitas de Darwin, con el propósito de fortalecer la protección de esta especie y contribuir a la conservación de la biodiversidad en los ecosistemas de la Patagonia.


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David Toledo
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