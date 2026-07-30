SEREMI DE MEDIO AMBIENTE LLAMA A DESTRABAR INVERSIONES Y ASEGURA QUE REFORMA AMBIENTAL AGILIZARÁ PROYECTOS SIN REBAJAR ESTÁNDARES

El seremi de Medio Ambiente de Magallanes, Gonzalo Rosenfeld Sekulovic, aseguró que el proyecto de ley que moderniza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental busca agilizar la tramitación de proyectos de inversión sin reducir las exigencias ambientales, al tiempo que llamó a los inversionistas a recuperar la confianza para desarrollar nuevas iniciativas en la región.

Durante una entrevista concedida la mañana de este jueves en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la autoridad explicó que la iniciativa legal se encuentra en su etapa final de tramitación y destacó que el objetivo es compatibilizar el crecimiento económico con una mayor eficiencia en los procesos administrativos.

"Lo que busca el gobierno es avanzar en el desarrollo económico y social del país. Es que sabemos las cifras de desempleo atroz que existen... entonces lo que quiere el gobierno básicamente es avanzar en la agilización de los procedimientos internos del Servicio de Evaluación Ambiental y por lo mismo lo que ha hecho es hacer un ajuste, sin por supuesto desestimar o disminuir los estándares ambientales", afirmó.

Uno de los principales cambios considerados en la reforma apunta a simplificar las vías de reclamación administrativa y judicial frente a las resoluciones de calificación ambiental, concentrando estos procesos en los Tribunales Ambientales.

En ese sentido, Rosenfeld sostuvo que "nosotros hemos suscrito acuerdos internacionales, nosotros tenemos un proceso que es bastante democrático desde el punto de vista ambiental, pero lo que vamos a hacer es que vamos a encaminarnos y orientar los reclamos a través de la vía especializada y ¿cuál es la vía especializada en Chile? Los tribunales ambientales".

El seremi precisó que esta modificación busca entregar mayor certeza jurídica y reducir los tiempos de respuesta tanto para las comunidades como para los titulares de proyectos.

"Vamos a tener una sola vía que sea apropiada, que dé tiempo de respuesta en forma justa, digamos. Y obviamente que esto se le dé mayor celeridad... nunca cierto disminuir los estándares ambientales en la evaluación ambiental de un proyecto. Eso es lo más importante", enfatizó.

Respecto a los plazos, explicó que el proyecto de ley contempla acortar diversos tiempos de tramitación. Entre ellos, indicó que las respuestas a determinadas impugnaciones administrativas pasarían de un plazo de hasta dos años a un año, mientras que las medidas cautelares en los Tribunales Ambientales tendrían un tiempo máximo de resolución de seis meses.

Llamado a los inversionistas

Durante la entrevista, Rosenfeld sostuvo que Magallanes necesita incrementar su cartera de proyectos de inversión y aseguró que las modificaciones legales buscan precisamente entregar mayor certeza a quienes evalúan desarrollar iniciativas de largo plazo.

"Yo diría que tenemos una cartera bastante pequeña. Hago un llamado nuevamente a los inversionistas que vuelvan a confiar. Vuelvan a confiar en el proceso y si tienen alguna idea innovadora y si tienen algún proyecto cierto pensado, cierto ingrésenlo", señaló.

Asimismo, destacó que la reforma incorpora herramientas que, a su juicio, fortalecerán la seguridad para las inversiones.

"Las señales son claras, las señales son importantes y por lo mismo yo haría un llamado a los inversionistas que vuelvan a confiar del proceso, que ingresen sus proyectos de evaluación ambiental. Aquí en Magallanes nosotros estamos un poco retrasados en relación al promedio de evaluación del proyecto a nivel nacional", indicó.

Entre las principales iniciativas actualmente en evaluación mencionó el proyecto de exploración de ENAP, el proyecto Acuario, la etapa final de tramitación del proyecto HNH y futuras iniciativas del sector acuícola.

Compatibilizar desarrollo y conservación

Otro de los temas abordados fue el desarrollo de la salmonicultura y la necesidad de avanzar hacia una planificación territorial que permita equilibrar la conservación ambiental con el crecimiento económico.

Rosenfeld sostuvo que la región posee condiciones únicas por su extensa superficie marítima y llamó a construir acuerdos entre todos los actores involucrados.

"Nosotros tenemos que lograr consensos... vamos a tener que aprender a entregar y ceder porque sino no vamos a llegar nunca a un buen puerto. Tenemos mucha alternativa de poder generar áreas donde podamos elevar la categoría de conservación, donde podamos generar otros parques marinos, pero también tenemos que generar polos de desarrollo acuícola porque necesitamos cierto tener este equilibrio, poner todas estas variables en la balanza", expresó.

En esa línea, adelantó que el trabajo impulsado por el Gobierno contempla propuestas para la industria, organizaciones ambientales, comunidades Kawésqar y pescadores artesanales, con el objetivo de definir una zonificación que permita compatibilizar los distintos usos del borde costero.

Finalmente, el seremi reiteró que el propósito de estas medidas es favorecer el desarrollo regional manteniendo la protección ambiental.

"Lo que queremos es que todos tengamos un mejor bienestar socioeconómico y si tenemos un mejor bienestar socioeconómico, la gente va a andar más contenta y más tranquila", concluyó.

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